Сверкание «Спартака»: две подряд победы сделали команду второй

По итогам 22-го тура в чемпионате России по футболу обострилась гонка за медали и места в еврокубках. А внизу таблицы всё больше определяются явные аутсайдеры. Главным событием стала победа «Спартака» в московском дерби над «Динамо» (2:1), позволившая красно-белым выйти на второе место.

Они воспользовались осечкой столичного ЦСКА в выездном матче с тульским «Арсеналом», который, выиграв у армейцев со счетом 2:1, покинул зону прямого вылета и оторвался от главного конкурента в лице «Уфы». А лидировать продолжает «Зенит», наконец одержавший первую победу после возобновления сезона. Разгром грозненского «Ахмата» (4:0) помог питерцам нарастить отрыв от преследователей.

«Динамо»–«Спартак»

Как и ожидалось, команды выдали футбол высокого уровня с огромным количеством моментов и единоборств. Сначала в счете повели динамовцы за счет автогола Павла Маслова. Но очень быстро подопечные Доменико Тедеско усилиями Виктора Мозеса восстановили равновесие. «Спартак» имел подавляющее преимущество большую часть второго тайма, заработал пенальти, реализованный Александром Соболевым, но в концовке игры бело-голубые создали множество моментов, не приведших к голу благодаря выдающейся игре вратаря Александра Максименко.

— Стоит признать, что «Спартак» был посильнее, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков. — Да, в концовке у динамовцев был шанс спасти игру, но немного не повезло. Но в целом красно-белые заслужили успех. Игра понравилась, проходила в высоком темпе, шла от ножа, с обилием борьбы.

Свою роль в успехах «Спартака» в последних двух матчах сыграло возвращение к схеме в три центральных защитника, которое произошло в игре с «Краснодаром» (6:1), отметил Кирьяков. Схема привычная для команды, она помогла ей осенью идти в лидерах, а переход на тактику в четыре защитника, как показали первые после перерыва матчи, не дал нужного эффекта, считает экс-форвард.

— Видимо, расчет Тедеско был, что при двух центральных защитниках они с приходом Квинси Промеса будут больше играть в атаке, на чужой половине поля. Но из-за этого стали слишком часто раскрываться сзади, — добавил Сергей Кирьяков. — А с «Динамо» вся центральная зона была под контролем, за исключением отдельных индивидуальных ошибок. В итоге все в «Спартаке» были правильно расставлены, но в этом и заключается работа тренера — вовремя исправить недочеты и найти для игроков оптимальные схемы.

Теперь «Спартак» второй. Он отстает от «Зенита» на четыре очка. «Динамо» в случае победы в субботней игре могло опередить красно-белых и выйти на третье место. Но в результате оно лишилось места в пятерке, опустившись на седьмую строчку.

— У «Динамо» прослеживаются две проблемы, — считает Сергей Кирьяков. — Первая: в целом нестабильное выступление «Динамо». Команда, претендующая на попадание в еврокубки, должна показывать более целостную игру на протяжении долгого времени. Вторая: что-то не срабатывает, когда наступает период матчей с серьезными соперниками, с конкурентами, в общем, игр, где многое стоит на кону, когда команда может ворваться в элиту нашего футбола. Почему-то здесь что-то не срабатывает. То ли психология играет роль, то ли по каким-то спортивным моментам «Динамо» пока недотягивает до того, чтобы быть конкурентоспособным клубом среди лидеров нашего чемпионата. Эта проблема очень бросается в глаза.

«Зенит»–«Ахмат»

Петербургский клуб неудачно провел первые матчи после зимнего перерыва. Он проиграл дома тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России. В чемпионате «Зенит» обидным образом упустил на своем поле победу над «Ростовом» (2:2), а затем поехал в Казань, где с местным «Рубином» не использовал множество моментов, а в итоге проиграл, пропустив на последних минутах встречи (1:2) и сразу же после этого не реализовав пенальти.

Тем не менее осечки конкурентов в лице ЦСКА и «Спартака» сохранили сине-бело-голубым первое место. Они в субботу принимали дома «Ахмат», с ноября не побеждавший в чемпионате. Грозненский клуб сопротивлялся весь первый тайм, закончившийся нулевой ничьей. Но после перерыва хозяева дожали соперника и разгромили его со счетом 4:0. Подопечные Сергея Семака увеличили отрыв от второго места до четырех очков. Серия «Ахмата» без побед в чемпионате достигла восьми матчей. Это было третье поражение подряд для команды Андрея Талалаева. В последних пяти встречах она набрала всего одно очко.

— В первом тайме была очень плотная игра, поэтому нулевая ничья закономерна, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Дмитрий Хомуха. — А о втором тайме сложно говорить, но счет 4:0 свидетельствует о по-прежнему хорошем потенциале питерцев, как бы у них ни складывались дела в данный момент. Пока команда лидирует и является фаворитом в борьбе за золото, но всё возможно.

Большое значение для клубов, играющих первым номером, имеет состояние футбольного поля и погодные условия — сейчас они такие, что разрушать гораздо легче, чем создавать, пояснил Дмитрий Хомуха. Отсюда и такие потери очков, как у «Зенита» в Казани.

«Арсенал»–ЦСКА

Тульский клуб стал одним из главных разочарований сезона. При солидном бюджете «Арсенал» плотно застрял в зоне переходных матчей. А перед прошедшим туром и вовсе угодил на предпоследнее место, означающее прямой вылет в ФНЛ. Но после десяти игр без побед «оружейники» наконец сумели выиграть — впервые в чемпионате при Дмитрии Парфенове.

Они сенсационно взяли верх дома над ЦСКА, который едва не отыгрался с 0:2 в концовке. На 90-й минуте он сократил разрыв в счете, а затем дважды не реализовал убойные моменты в компенсированное время, когда у туляков удалили двух футболистов. В одном из эпизодов Саломон Рондон не попал в пустые ворота. В итоге счет остался 2:1. Армейцы опустились на третье место, отставая от «Зенита» на пять очков. В среду им предстоит очная встреча с питерцами. «Арсенал» поднялся на спасительное 14-е место. Отрыв от ближайшего конкурента в борьбе за выживание «Уфы» составляет три очка.

— В концовке туляки подсели, получили две красные карточки, поэтому ЦСКА их прижал, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Всё-таки на таком непростом поле тяжело поддерживать весь матч тот темп, который был у команды в первом тайме. Бросалось в глаза, что ближе к 90-й минуте «Арсенал» тяжело двигался.

В прошедшем туре прошло еще пять матчей. «Химки» обыграли «Ростов» (1:0), екатеринбургский «Урал» дожал в концовке матча волгоградский «Ротор» (1:0), «Уфа» была на своем поле разгромлена казанским «Рубином» (0:3), «Краснодар» победил «Тамбов» (4:0), а московский «Локомотив» — «Сочи» (3:1).