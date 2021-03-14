Картина Маслова: автогол защитника не лишил «Спартак» победы в дерби

Московский «Спартак» выиграл столичное дерби у «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу. 13 марта красно-белые победили бело-голубых на их домашнем стадионе «ВТБ Арена» со счетом 2:1. Это позволило команде подняться на второе место в турнирной таблице.

Для «Спартака» матч с «Динамо» был чрезвычайно важен. Особенно после того, как стали известны результаты двух других субботних игр с участием конкурентов подопечных Доменико Тедеско. ЦСКА неожиданно проиграл на выезде одному из аутсайдеров РПЛ — тульскому «Арсеналу» (1:2). А «Зенит» разгромил дома грозненский «Ахмат» (4:0).

Реванш за кубок

Меньше месяца назад «Динамо» и «Спартак» уже играли на том же стадионе в Кубке России. Тогда на стадии 1/8 финала бело-голубые выбили красно-белых — 2:0. К следующему своему дерби они подходили по-разному.

«Спартак» проиграл дома казанскому «Рубину» (0:2), а потом разгромил на своем поле «Краснодар» (6:1). Правда, учитывая кадровые проблемы «быков», их плохую игру в обороне и слабую реализацию моментов, было неизвестно, этот результат стал следствием их кризиса или это спартаковцы прибавили. Матч с «Динамо» должен был разрешить все сомнения.

Бело-голубые выиграли в чемпионате на выезде у грозненского «Ахмата» (2:1) и дома у «Тамбова» (2:0). Правда, к качеству игры динамовцев в обоих матчах были большие вопросы. Даже на фоне безнадежного аутсайдера «Тамбова» подопечные Сандро Шварца не выглядели на голову сильнее.

Еще до субботнего дерби усилиями РФС случился скандал. Оба клуба подали прошения о пересмотре выданных их футболистам в прошлых матчах желтых карточек, приведших к дисквалификациям в очной встрече. «Спартак» лишился основного центрального защитника Самуэля Жиго, а «Динамо» — одного из лидеров средней линии, Даниила Фомина.

В результате Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС сочла наказание Жиго правомерным, а по Фомину мнения разделились, но большинство членов комиссии признали его «горчичник» ошибочным. В результате Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС был вынужден снять дисквалификацию с динамовца, а спартаковцы на своего защитника рассчитывать не могли.

Матч начался в обоюдоостром режиме, и на 18-й минуте счет был открыт. Контратака «Динамо» привела к прострелу Даниила Лесового, где Павел Маслов срезал мяч в свои ворота. Бело-голубые попытались закрепить успех, но несколько перспективных атак не были доведены даже до удара в створ.

А «Спартак» на 30-й минуте отыгрался в результате провала хозяев на левом фланге, где Виктор Мозес без помех пробил в дальний угол ворот Антона Шунина. Вскоре автора гола пришлось из-за травмы менять на Наиля Умярова.

Волевые усилия

В ходе первого тайма судья Сергей Иванов проигнорировал жесткий фол Сергея Паршивлюка, не наказав его желтой карточкой. Перед перерывом он всё же дал ему «горчичник» за другое нарушение, чем вызвал гнев спартаковцев, считавших, что правый защитник наиграл на удаление.

В начале второго тайма он еще раз пошел в жесткий стык, но Иванов не стал карать Паршивлюка карточкой. В результате Шварц от греха подальше заменил игрока на Гильермо Варелу. Между тем после перерыва у «Спартака» было территориальное преимущество.

И на 63-й минуте это вылилось в назначенный пенальти, который реализовал Александр Соболев. «Динамо» сделало несколько судорожных замен и могло отыграться, но два удара Варелы и Константина Тюкавина в упор отбил вратарь «Спартака» Александр Максименко. Красно-белые тоже в долгу не остались: сначала Эсекьель Понсе красиво пробил через себя под перекладину — Шунин с трудом отразил удар.

Тот же Понсе за пару минут до конца основного времени пробил из-за пределов штрафной в перекладину. Компенсированное время омрачилось для «Спартака» вынужденной заменой из-за травмы Джордана Ларссона, а также опасным моментом у их ворот, когда Роман Евгеньев с угла вратарской пробил чуть мимо дальней штанги.

И всё же красно-белые выстояли. Теперь они выходят на второе место, отставая от «Зенита» на четыре очка. «Динамо» продолжает идти пятым, но может в воскресенье стать седьмым, если свои матчи выиграют московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

— В первые 70 минут матч был очень хорош, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Особенно это можно сказать про «Спартак». Он заслуженно победил. Даже пропустив, красно-белые полезли вперед, они были жестче и быстрее соперника, давили его, больше выкладывались и больше хотели победить. Все возможные эпитеты можно применить к «Спартаку». Всё это было до 75-й минуты, а дальше мы увидели то, что постоянно видим у этой команды после зимнего перерыва. Полный провал в обороне, и лишь Максименко вкупе с нечеловеческим фартом помешали «Динамо» свести игру к ничьей. Особенно в конце, где Евгеньев чуть не попал в дальний угол. Это был тот же фарт, что и в матче с «Краснодаром». Пока «Спартаку» очень везет, но это не умаляет его заслуг в прошедшем матче с «Динамо».

В следующем, 23-м туре в четверг «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» примет дома екатеринбургский «Урал».