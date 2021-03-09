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«То, что сделал «Спартак» в прошлом туре, мог спокойно сделать «Урал»

Бывший нападающий сборной России, тренер Дмитрий Кириченко — о вернувшейся интриге в борьбе за золото в РПЛ
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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«То, что сделал «Спартак» в прошлом туре, мог спокойно сделать «Урал»
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2021-03-09 19:42:21
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В прошедшем 21-м туре чемпионата России по футболу лидер турнирной таблицы «Зенит» вновь потерял очки, уступив «Рубину» (1:2). Это позволило основным преследователям питерского клуба отыграть отставание. ЦСКА уверенно обыграл «Ахмат» (2:0), а «Спартак» уничтожил «Краснодар» (6:1). Теперь питерцы опережают армейцев всего на два очка, а красно-белых — на четыре. Приблизились к лидеру также «Сочи» (ничья с «Ростовом» — 0:0), «Динамо» (победа над «Тамбовом» — 2:0) и «Локомотив» (разгром «Арсенала» — 3:0). По итогам 21-го тура «Известия» пообщались с известным российским футболистом и тренером Дмитрием Кириченко.

— Как вам игра «Зенита» в Казани?

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, несмотря на потери очков. В прошедшем матче с «Рубином», как и в предыдущей игре с «Ростовом», питерцы имели серьезное преимущество над оппонентом, создавали много моментов. Поэтому в контексте данных встреч, в первую очередь, стоит говорить о невезении сине-бело-голубых. Они пропустили необязательные голы в конце. На мой взгляд, «Зенит» должен был обыгрывать и «Ростов», и «Рубин». В итоге питерцы потеряли уже пять очков, что весьма неожиданно. Но к уровню игры действующего чемпиона вопросов довольно мало.

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Игрок ФК «Рубин» Джордже Деспотович забивает гол с пенальти в ворота вратаря ФК «Зенит» Андрея Лунёва в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит»

Игрок ФК «Рубин» Джордже Деспотович забивает гол с пенальти в ворота вратаря ФК «Зенит» Андрея Лунёва в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Можно ли сказать, что «Зенит» остается главным фаворитом чемпионата?

— Конечно, команда остается главными фаворитом в борьбе за золото. При всем уважении к другим клубам конкуренты тоже неровно выступают по качеству игры. Понятно, что результат на первом месте, но вопросы есть. Тот же ЦСКА в 20-м туре уступил «Локомотиву» (0:2), а «Спартак» проиграл «Рубину» (0:2). У «Зенита» всё еще есть отрыв. Еще ни одна команда не убедила, что она сильнее питерцев в этом сезоне.

— У ЦСКА начал забивать новичок команды Саломон Рондон. Нападающему уже 31 год, последние два сезона он провел в Китае. Это говорит о том, что падает уровень РПЛ?

— Это говорит и о том, что вы озвучили, и о том, что Рондон — игрок неплохого уровня. По большому счету, он никогда не отличался какой-то суперскоростью. Это чисто силовой форвард, который выигрывает много борьбы, много играет в подыгрыш. Так что в его выступлениях нет ничего удивительного, но мне кажется, он только набирает форму. Рондон, однозначно, будет еще лучше.

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Игрок ЦСКА Хосе Саломон Рондон радуется забитому голу в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Ахмат»

Игрок ЦСКА Хосе Саломон Рондон радуется забитому голу в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Ахмат»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Наличие Рондона полностью закрывает шансы на попадание в основу Федора Чалова?

— Сложно это обсуждать, когда команда побеждает, а Рондон забивает и отдает голевые. Наверное, чтобы тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поменял состав или схему, Чалов должен убедить его в том, что он в хорошей форме. Вероятно, сейчас наставник команды этого не видит. У ЦСКА есть силовой форвард Рондон и быстрая, легкая группа атаки. Не сомневаюсь, что у Чалова в любом случае будут шансы. Не вижу проблем, позиция нападающего чаще других подвергается ротации, если, конечно, у клуба есть для этого ресурсы.

— Вы понимаете, что происходит с «Краснодаром»? Провальная игра со «Спартаком»...

— Да, это провал. При этом «Краснодар» очень силен своей группой атаки и даже в этом матче наиграл на большее, чем один гол. Но та игра в обороне, которую демонстрирует команда, — это серьезная проблема. Причем это происходит уже на протяжении долгого времени. «Краснодар» позволяет соперникам создавать очень много голевых моментов у своих ворот. То, что сделал «Спартак» в прошлом туре, мог спокойно сделать «Урал».

Надо отметить исполнительское мастерство футболистов красно-белых, которые забили все мячи на классе. Уверен, что тренерский штаб «Краснодара» пытается придумать, как решить вопрос с ошибками в защите. На мой взгляд, сам стиль игры команды предполагает, что она очень уязвима в обороне, поэтому сзади должны быть футболисты высочайшего уровня. Наверное, сейчас их нет, при всем уважении к Егору Сорокину и тому же Кайо, который изначально вообще не защитник, а опорник. «Краснодару» однозначно нужно усиливать эту позицию, тем более что клуб не собирается отходить от идеологии своей игры. «Быки» всегда позволяют соперникам создавать много моментов соперникам — это проблема была, есть, а будет ли она продолжаться — вопрос к тренерскому штабу и руководству клуба.

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Во время матча 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» и ФК «Краснодар»

Во время матча 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» и ФК «Краснодар»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Руководство «Краснодара» заявило, что главный тренер Мурад Мусаев останется, даже если клуб проиграет все оставшиеся матчи в РПЛ. Это рациональное заявление?

У «Краснодара» есть тренер, руководство ему доверяет. Не вижу смысла говорить в сослагательном наклонении. Если какие-то изменения будут, мы о них обязательно узнаем.

«Спартак» в эйфории после победы, но «Краснодар» мог и перевернуть игру. Вам не кажется, что в следующем туре с «Динамо» красно-белым будет гораздо сложнее?

— Думаю, да. «Динамо» в хорошей форме, показывает неплохой футбол. Несмотря на приверженность главного тренера команды Сандро Шварца к атакующему футболу, бело-голубые достаточно уверенно играют в обороне. У них как раз нет никакой расбалансировки. Если говорить о «Спартаке», то его оборона небезгрешна, позволили «Краснодару» много создать. Есть проблемы и в опорной зоне. У красно-белых нет чистого разрушителя, это может сказываться. Возможно, главный тренер это видит по-другому. Но не стоит забывать, что с «Краснодаром» не играл из-за дисквалификации Зобнин. Он, конечно, не чистый разрушитель, но неплохо умеет это делать, по крайне мере, лучше, чем те, кто играл в основе в прошедшем матче.

— «Локомотив» здорово выглядит после зимнего перерыва. За счет чего у команды произошло такое преображение?

— Да, надо отдать должное Николичу. Но мы опять же судим по результату: уверенная победа в Кубке над «Тамбовом» (3:0), выигрыш у ЦСКА (2:0) и «Арсенала» (3:0) в РПЛ. Но те же армейцы по качеству игры точно могли не проиграть. «Локомотив» выглядит очень рационально и, наверное, реализует даже больше моментов, чем создает. Нельзя не отметить уровень индивидуального исполнения «железнодорожников». В то же время оборона тульского «Арсенала» в эпизодах с тем же голом Смолова выглядела безобразно. Наверное, не зря Тула столько пропускает. Защита не должна так играть, давать сопернику столько свободы. В то же время до забитого гола игра точно была без преимущества «Локомотива». Команде точно есть куда прибавлять.

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