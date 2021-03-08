Бой «быкам»: как «Спартак» уничтожил «Краснодар»

Прошедший первый весенний тур чемпионата России по футболу отметился избытком нулевых ничьих, но ключевым событием стало голевое пиршество в Москве. 7 марта «Спартак» разгромил на своём поле «Краснодар» со счётом 6:1.

Это поражение стало самым крупным в истории «быков» в официальных матчах. Ранее они проигрывали 0:5 в Лиге Европы «Базелю» в сентябре 2019 года и петербургскому «Зениту» в РПЛ в августе 2011 года. А «Спартак» одержал первую победу в 2021 году. Также успешно провели 21-й тур московские ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». А лидер чемпионата петербургский «Зенит» проиграл на выезде казанскому «Рубину» (1:2).

«Спартак» — «Краснодар»

Красно-белые быстро забили два гола — в первые десять минут матча отличились Александр Соболев и Квинси Промес. Но в дальнейшем подавляющее преимущество было у «Краснодара». В первом тайме обидным образом попал в перекладину Алексей Ионов. А в начале второго после навеса с правого фланга мяч трижды мог оказаться в воротах, но в двух случаях его вытаскивал вратарь «Спартака» Александр Максименко, а в одном — защитник Самуэль Жиго.

Тем не менее, на 56-й минуте Юрий Газинский всё же сократил отставание в счёте блестящим дальним ударом. Казалось, «быки» могут догнать соперника, но они слишком безрассудно пошли в атаку, оставляя пространство на своей половине поля. В результате в одной из контратак Промес и Соболев вдвоём вышли к воротам гостей против одного защитника, голландец откатил мяч россиянину, который без проблем переиграл вратаря и сделал дубль в матче.

Бой «быкам»_7 Игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Краснодара» Тонни де Вильена в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» и ФК «Краснодар» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А ещё через несколько минут после неудачного углового в исполнении «Краснодара» мяч отскочил на линию штрафной к Наилю Умярову, который сделал длинный заброс в центральный круг, где совершенно свободный Джордан Ларссон вышел один на один с голкипером и довёл дело до разгрома — 4:1. Судьба матча была решена к середине второго тайма, а в оставшееся время ещё по голу забили Эсекель Понсе и Ларссон.

Для красно-белых эта победа стала первой в официальных матчах 2021 года. У «быков» пока после зимнего перерыва не выиграно ни одной встречи. «Спартак» вернулся на третье место в таблице, а «Краснодар» застрял в середине и находится сейчас на восьмой/девятой строчке.

— Ещё во время матчей с Загребом мне показалось, что оборона «Краснодара» зимой на сборах тренировалась отдельно от остальной команды, — заметил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — А во время встречи с красно-белыми стало ясно, что они тренировались вместе, но точно готовились к сезону не играть в футбол. Тот ужас, что мы увидели, не лезет ни в какие ворота.

Бой «быкам»_6 Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Спартак» и ФК «Краснодар» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Червиченко выразил удивление позицией Ионова в защите, который гораздо лучше действует в средней линии. Не впечатлил бывшего владельца красно-белых и Евгений Чернов.

— При этом и «Спартак» играл без обороны, но реализовывал свои моменты в отличие от соперника, — добавил Червиченко. — До третьего гола, когда Чернов своим обрезом похоронил «Краснодар», «быки» создали даже больше эпизодов для взятия ворот. Поэтому я бы не стал торопиться говорить о возрождении «Спартака». Просто на фоне такого соперника он был лучше и удачливей.

«Рубин» — «Зенит»

После выездной победы над «Спартаком» (2:0) в прошлом туре находящийся в середине таблицы «Рубин» получил шанс немного подняться. Лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит» ни разу не побеждал после перерыва, вылетев из Кубка России и упустив победу в домашней игре чемпионата против «Ростова» (2:2).

Перед матчем в публичную плоскость вышел конфуз: оказалось, что «Зенит» забыл привести в Казань свою игровую форму. В результате клубу пришлось отправлять из Питера отдельный чартерный рейс, чтобы доставить экипировку, что на весь понедельник стало объектом шуток и мемов в соцсетях.

Бой «быкам»_2 Игрок ФК «Зенит» Артём Дзюба и игрок ФК «Рубин» Карл Старфельт в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе гостей. Дважды «Зенит» попадал в штангу, один раз из убойной позиции мимо ворот пробил Сердар Азмун, а в некоторых случаях фантастические спасения совершал вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. К тому же, в результате столкновения со своим партнёром по команде Филипом Уремовичем травму получил полузащитник казанцев Леон Мусаев, которого пришлось менять ещё в середине первого тайма.

Но удача оказалась на стороне хозяев. Ближе к перерыву после навеса в штрафную площадь «Зенита» мяч попал в корпус Далеру Кузяеву и отскочил ему в руку. Главный арбитр встречи Сергей Карасев после просмотра VAR указал на точку, и Джордже Деспотович реализовал пенальти.

Большую часть второго тайма территориальное преимущество было на стороне «Зенита», но в первые полчаса сине-бело-голубые почти не доводили свои подходы к штрафной до опасных моментов. Отчасти им мешало плохое качество поля, из-за которого газон дробился, а мяч отскакивал по непредсказуемой траектории. В итоге сравнять счёт подопечные Сергея Семака смогли со стандарта. На 75-й минуте Азмуну всё-таки удалось забить головой после навеса со штрафного в исполнении Ярослава Ракицкого.

Бой «быкам»_1 Вратарь ФК «Рубин» Юрий Дюпин отбивает пенальти в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В оставшееся время питерцы попытались дожать соперника, но атаки уже были не такие острые. «Рубин» ещё меньше выдвигался вперёд, но, если это делал, то старался забить. В итоге добился своего на последних минутах, когда Деспотович сделал вынос в центр поля, мяч попал к Денису Макарову. Он дошёл до штрафной в окружении двух защитников «Зенита», с помощью нескольких финтов не дал им отобрать мяч и нашёл способ пробить в дальний угол. В оставшееся время питерцы сумели заработать пенальти, но Артём Дзюба пробил прямо в руки Дюпину.

Благодаря победе «Рубин» поднялся на восьмое место, сравнявшись по очкам с опережающими его «Ростовом» и «Локомотивом». От первой пятёрки подопечных Леонида Слуцкого отделяет два балла. На том же расстоянии от «Зенита» теперь находится идущий вторым ЦСКА.

— Настрой у обеих команд был запредельный, в матче присутствовало много борьбы, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Понятно, что поле в какой-то степени не позволяло быстро двигать мяч. Но «Зенит» выглядел предпочтительней, создал намного больше моментов. Тем не менее, игру выигрывает тот, кто больше забивает. Можно говорить о везении «Рубина», но это надо заслужить.

«Ростов» — «Сочи»

Южное дерби формально было центральным матчем тура, так как обе команды находились вверху таблицы в зоне еврокубков. После субботней очной встречи шансы клубов остаться там не снизились, но из-за нулевой ничьи друг с другом позиции они сдали. «Сочи» выпал из первой тройки, а «Ростов» — из первой пятёрки.

Бой «быкам»_3 Игрок «Сочи» Сергей Терехов и игрок «Ростова» Алексей Козлов в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Сочи» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Ростов» давил первую половину первого тайма и даже едва не забил, когда вратарь гостей Сослан Джанаев отбил удар находившегося прямо перед ним Али Соу. Сочинцы ответили ударом с острого угла в штангу Антона Заболотного и ближе к перерыву контролировали ход матча, но счёт открыть не смогли. А во втором тайме команды уже почти не создавали моментов, так и сохранив нули на табло.

— Получился достаточно боевой матч, в котором команды не хотели уступать, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Цена этой встречи была очень высока, поэтому во втором тайме они уже действовали осторожно, а в первом периодически перехватывали друг у друга инициативу, создавали моменты, но на большее, чем нулевая ничья, не наиграли.

ЦСКА — «Ахмат»

Армейцы вновь были без группы основных футболистов — вратаря Игоря Акинфеева, защитника Игоря Дивеева и полузащитника Ивана Облякова. Тем не менее, подопечные Виктора Гончаренко смогли достаточно спокойно выиграть со счётом 2:0. Сначала пенальти реализовал новичок ЦСКА Соломон Рондон, сделавший своё первое результативное действие после перехода в команду. А затем он же отдал голевой пас на Николу Влашича.

Бой «быкам»_4 Игрок «Ахмата» Исмаэл и игрок ЦСКА Марио Фернандес в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Ахмат» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Красно-синие сохранили второе место и вплотную приблизились к «Зениту». «Ахмат» не может победить в чемпионате уже семь матчей подряд. Грозненский клуб застрял на 11-м месте.

— Армейцы достаточно уверенно действовали и заслуженно победили, — сказал «Известиям» экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. — Они почти не ошибались в обороне и нашли свои моменты в атаке, которые реализовали.

«Арсенал» — «Локомотив»

На протяжении часа «железнодорожники» не могли распечатать ворота одного из аутсайдеров сезона. А во втором тайме едва не забил за туляков Александр Ломовицкий, но затем всё перевернули замены «Локо». На 69-й минуте на поле вышли Фёдор Смолов и Дмитрий Баринов. Через две минуты первый мощным ударом открыл счёт, а второй через четверть часа отдал голевой пас на Рифата Жемалетдинова. Между этими двумя забитыми мячами отличился Мурило. В итоге красно-зелёные победили 3:0 и поднялись на шестое место. «Арсенал» оказался на предпоследней 15-й строчке и находится в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Бой «быкам»_5 Второй слева: игрок ФК «Локомотив» Франуа Камано в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Арсенал» и ФК «Локомотив» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Двоякое впечатление от матча. В первом тайме «Локомотив» выглядел предпочтительней. Во втором до ключевых замен и гола Смолова лучше играла Тула, — прокомментировал ход игры Сергей Кирьяков. — У Ломовицкого был отличный момент, когда он едва не наказал соперника за нерасторопную передачу назад вратарю. Забей он там, игра могла пойти по другому сценарию. Но замены перевернули ход матча.

Ещё в трёх матчах прошедшего тура московское «Динамо» обыграло дома «Тамбов» (2:0), волгоградский «Ротор» сыграл на своём поле вничью с «Химками» (0:0), а екатеринбургский «Урал», проведя большую часть встречи против «Уфы» в меньшинстве, так и не смог одолеть гостей (0:0).