Не щадя голов: «Спартак» шестью ударами разгромил «Краснодар»

В 21-м туре чемпионата России московский «Спартак» выиграл первый официальный матч в 2021 году. В воскресенье, 7 марта, подопечные Доменико Тедеско разгромили на своем поле «Краснодар» (6:1). Героями матча стали нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, забившие по два мяча, а также полузащитник Квинси Промес, на счету которого гол и результативная передача.

Таким образом, красно-белые прервали серию из четырех подряд поражений в официальных матчах. Напомним, в декабре они завершили первую часть сезона двумя выездными проигрышами «Сочи» (0:1) и петербургскому «Зениту» (1:3), а в феврале начали второй отрезок вылетом из Кубка России от московского «Динамо» (0:2) и неудачей в домашнем матче национального первенства против казанского «Рубина» (0:2).

Быстрые голы

Встреча с «Краснодаром» стала второй, которую главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропускал из-за дисквалификации, полученной за скандальный инцидент в сочинском матче. С трибуны он будет смотреть еще и игру следующего тура против «Динамо». В воскресенье 35-летний специалист наблюдал за матчем с «быками» из главной VIP-ложи домашней арены «Спартака» в Тушино вместе с владельцем клуба Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.

На игру немецкий тренер вернул старую проверенную схему с тремя центральными защитниками, которую использовал большую часть своей полуторагодичной спартаковской карьеры. С ней красно-белые шли в лидерах РПЛ осенью, но после декабрьских неудач на зимних сборах Тедеско стал перестраивать команду на игру с четырьмя игроками обороны. Как показали матчи с «Динамо» и «Рубином», она тоже не работала, поэтому значительная часть публики стала критиковать тренера за перемены и ждать, что в будущем он вернется к старому варианту.

В итоге сделано это было уже в матче с «Краснодаром», в котором «Спартаку» надо было побеждать, чтобы вернуться в первую тройку лидеров, куда он по итогам прошлого тура пропустил «Сочи». С учетом того что южане в субботу сыграли вничью на выезде с «Ростовом» (0:0), у красно-белых были хорошие шансы вновь их обойти.

«Краснодар» продолжает выступать в условиях значительных потерь игроков основного состава. Еще с осени в лазарете находится Сергей Петров, зимой надолго из-за травмы выбыл Кристиан Рамирес. Ко всему прочему, продолжает вне заявки оставаться основной вратарь Матвей Сафонов. Конец прошлого года он пропустил из-за травмы, но в феврале в СМИ пошли слухи, что он уже выздоровел, а в состав не попадает из-за разногласий с руководством клуба по новому контракту.

Та же информация ходит вокруг полузащитника Даниила Уткина, но он хотя бы был в запасе на игру со «Спартаком». Заменявший Рамиреса на левом фланге обороны Евгений Чернов тоже получил повреждение в прошлом матче, и ожидалось его отсутствие. Однако он появился в стартовом составе в Тушино. В воротах место снова занял молодой Станислав Агкацев.

«Краснодар» тоже провалил начало 2021 года. Подопечные Мурада Мусаева вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо» (2:3; 0:1) и из Кубка России от «Сочи» (1:2), а в чемпионате России сыграли дома вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

И начало матча со «Спартаком» они также провалили. На 2-й минуте отмечавший в этот день 24-й день рождения Александр Соболев замкнул головой навес с левого фланга Наиля Умярова и отправил мяч в сетку. А на 8-й минуте первое результативное действие после февральского возвращения в «Спартак» сделал Квинси Промес, своим голом удвоивший преимущество хозяев.

Положение «Краснодара» усугубилось травмой форварда Ари, которого на 19-й минуте пришлось менять на Магомеда-Шапи Сулейманова. Вскоре гости освоились на поле и начали организовывать свои фирменные комбинации, что привело к массе опасных моментов у ворот Александра Максименко. До конца первого тайма подавляющее преимущество было у «быков».

Но забить хотя бы один гол им не удалось. Где-то «Спартак» выручал вратарь, где-то игрокам «Краснодара» не удавалось довести дело до мощного удара. А самым обидный эпизод случился на 22-й минуте, когда Алексей Ионов ворвался в штрафную площадь красно-белых с правого фланга и вышел один на один с Максименко. Переиграть голкипера удалось, но удар пришелся в перекладину.

Надежда умирает

Снегопад, начавшийся в начале матча, усилился во втором тайме. Иногда с трибуны было не разобрать, что происходит на поле. Но это не помешало «Краснодару» продолжить атаковать низом после перерыва, особенно хорошо удавалось находить свободные зоны на флангах. В одной из таких атак навес на 48-й минуте справа привел к удару головой Реми Кабелла. Максименко мяч отбил, но он отскочил в ворота, откуда его с ленточки выгреб Самуэль Жиго, а после добивания Вандерсона вратарь красно-белых вновь спас команду.

И всё же гости сумели сократить разрыв в счете. На 56-й минуте после неудачного выноса мяча из штрафной «Спартака» на подборе сыграл Юрий Газинский, который в два касания пробил в дальнюю девятку без шансов для Максименко. Казалось, «быки» на кураже сравняют счет. Тем более красно-белые почти не атаковали. Но «Краснодар» настолько явно раскрылся, побежав в атаку, что поплатился за это.

На 60-й минуте после обреза перед своей штрафной в исполнении соперника Промес и Соболев оказались вдвоем против одного защитника южного клуба. Голландец выкатил мяч на россиянина, и Соболев спокойно переиграл вратаря. А на 66-й минуте после неудачного углового у ворот Максименко Умяров от своей штрафной сделал длинный заброс в центральный круг, откуда Джордан Ларссон спокойно вышел один на один с Агкацевым и не оставил ему шансов спасти команду.

Поймавший кураж «Спартак» пошел добивать деморализованного соперника. И на 75-й минуте Эсекьель Понсе мощно пробил головой из центра штрафной после навеса справа в исполнении Алекса Крала. Голкипер гостей был бессилен. Меньше чем за 10 минут до конца основного времени красно-белые имели еще два голевых момента. Но мощный удар Умярова с линии штрафной отбил Агкацев. Но тут же Ларссон смог сделать дубль, забив шестой мяч.

Красно-белые вернулись в первую тройку, а «Краснодар» продолжает оставаться на восьмом месте, но в понедельник может опуститься на девятое, если «Рубин» не проиграет дома «Зениту».

— Обе команды безобразно сыграли в защите, но одна из них забила почти всё, что можно, а другая реализовала всего один момент, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Игра могла пойти по другому сценарию, но у красно-белых просто сильнее подбор нападающих, поэтому они забили максимум того, что могли. А «Краснодар» им помог своей безобразной игрой в обороне. Видно, что ситуация у команды хуже некуда, но и о каком-то выходе из кризиса спартаковцев я бы пока не говорил. По части бардака в игре оба этих клуба сейчас достойны друг друга.

В воскресенье в 22-м туре чемпионата России «Спартак» ожидает московское дерби с «Динамо». «Краснодару» в этот же день предстоит играть с «Тамбовом».