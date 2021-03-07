«Даже ничья с «Краснодаром» будет для «Спартака» плохим результатом»

В воскресенье в Москве пройдет самый статусный матч 21-го тура чемпионата России: «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Обе команды неудачно начали выступления после двухмесячного зимнего перерыва. Клубы уже вылетели из Кубка России: «Спартак» проиграл в столичном дерби «Динамо» (0:2), а «Краснодар» уступил «Сочи» (1:2). Кроме того, «быки» не смогли пройти дальше в Лиге Европы, потерпев поражение от загребского «Динамо» (2:3; 0:1).

В первом после паузы туре чемпионата России они также потеряли очки. «Спартак» уступил дома казанскому «Рубину» (0:2), а «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). В этой связи предстоящий матч будет для обоих коллективов особенным. Красно-белые уже выпали из тройки лидеров и смогут вернуться в нее только в случае победы в воскресной встрече. Южане же застряли в середине таблицы — на восьмом месте — и тоже должны набирать очки, чтобы приблизиться к зоне еврокубков.

Даже ничья с «Краснодаром» Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин (в центре) в матче чемпионата России по футболу между командами «Спартак» (Москва) и «Рубин» (Казань) Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ожиданиями от матча и мнением о проблемах соперников в интервью «Известиям» поделился бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Небольшой функциональный сбой»

— Кто фаворит предстоящей встречи?

— Мне кажется, нет у нее фаворита. Потому что «Спартак», на мой взгляд, испытывает какой-то небольшой функциональный сбой. То ли это вызвано экспериментами с новой схемой, то ли игроки не до конца готовы физически. Например, перегружен Джикия. Либо он не восстановился, либо после сборов пока не вошел в ритм. И полагаю, что в предстоящем матче будет большое нервное напряжение у спартаковцев, поскольку проиграно уже два матча. В принципе, непобеда над «Краснодаром» — даже ничейный исход — практически исключает красно-белых из списка претендентов не только на первое место, но даже на второе, лигочемпионское. Наверно, «Спартак» в случае потери очков в ближайшем матче даже в тройку не попадет. Поэтому эта довлеющая ситуация будет психологически осложнять игру команды.

— «Краснодар» тоже плохо начал нынешний год. У него другая ситуация?

— С этой командой обратная ситуация. Да, психологически она тоже подавлена, поскольку не может выиграть. Но при этом, на мой взгляд, показывает более интересную и быструю игру. У них просто не получается забить: мяч не залетает в ворота. Но по сыгранности, по тому, как мяч перемещается внизу, по количеству комбинаций футбол «Краснодара» более симпатичный и приятный. Так что исход матча может быть любой. Скорее всего, будет ничейный, но «Спартаку» больше надо победить. Потому что, если «Краснодар» не попадет никуда, закончит сезон вне зоны еврокубков, это будет расстройство хозяина клуба, его болельщиков. А непопадание туда «Спартака» приведет к большому резонансному событию. Поэтому над красно-белыми больше нависает тяжесть неудачи в воскресном матче.

— На «Краснодаре» могут сказаться травма Евгения Чернова, отправившегося в лазарет к Кристиану Рамиресу, и загадочное отсутствие Матвея Сафонова с Даниилом Уткиным, по слухам, связанное с их разногласиями с клубом по новым контрактам?

— Насчет Чернова я не уверен, что он сейчас проводил лучшие игры. Он, конечно, боец, но ошибается. На мой взгляд, ему немного не хватает ни техники, ни видения игры. Причем его ошибки случаются как раз в тех ситуациях, где он должен выручать.

— То есть больше игрок для «Ростова»?

— Он мне не всегда нравился, даже когда играл в «Ростове». Просто там какое-то чудо-спасение, которое он совершил в позапрошлом году в матче с «Локомотивом» (2:1), выбив уже летевший в пустые ворота мяч, закрепило за Черновым статус железобетонного защитника, коим его и представляют. По мне, это не самый лучший выбор в обороне. Что касается Уткина и Сафонова, то это уже руководитель должен как-то решать такие вопросы, чтобы они не сказывались на игре. Все хотят заплатить поменьше, если платят они. А те, кто получает эту оплату, хотят сумму побольше. Это процесс некой борьбы, в которой всё равно рано или поздно найдется компромисс.

— Они не покинут «Краснодар», как год назад сделал Иван Игнатьев?

— Если говорить о Сафонове, то тут много идет разговоров, что его хотят топ-клубы. Хотя «Краснодар» тоже относится к этой категории. Не знаю, что делать с Матвеем. Надо, конечно, с ним решить вопрос, но руководители на месте лучше понимают, как его решать. А по поводу Уткина скажу, что он как электрокардиограмма — то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Нет еще стабильности. Поэтому нельзя говорить, что это игрок, нахождение которого на поле вносит решающее значение. И без них с Сафоновым «Краснодар» выглядит неплохо.

Даже ничья с «Краснодаром» Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Тедеско не уровень «Спартака»

— Если «Спартак» проиграет «Краснодару», это может привести к досрочной отставке главного тренера красно-белых Доменико Тедеско?

— Я думаю, даже ничья будет для «Спартака» плохим результатом. Но в чем смысл принимать меры по Тедеско? После нынешнего тура останется девять матчей. Тедеско ведь не глупый парень. Тем более немец — хотя бы по паспорту. И четко понимает, что сам заявление об уходе писать не будет, поскольку лишится денег. Немцы — такие ребята, которые свою копейку мимо не пропустят.

— А клуб может его уволить?

— А зачем? Деньги «Спартаку» всё равно придется выплачивать Тедеско до конца контракта. Нового тренера-спасителя, как я понимаю, у клуба нет. Клуб сейчас не знает, кем заменить Доменико. Просто на эмоциях выгнать и заплатить? Ну, тогда получается, что на этих же эмоциях тебе придется платить двойную зарплату: одну — Тедеско, другую — тому, кто заменит его на этом посту. Поэтому, на мой взгляд, надо доплывать как доплываем. А дальше уже смотреть и не ошибиться в очередной раз с выбором нового тренера. Потому что всё равно Каррера, Кононов и Тедеско — это не уровень «Спартака». По крайней мере, не уровень тех амбиций, о которых клуб всё время говорит. Тем более сейчас они еще начали рассказывать, что обязательно должны что-то выиграть в 2023 году. Вопрос с кем и как. Пока не видно ни на поле, ни на тренерской скамейке точного комплекта людей, способных принести «Спартаку» победу в чемпионате или Кубке России.

Даже ничья с «Краснодаром» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и игрок «Спартака» Джордан Ларссон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В одном из недавних интервью вы говорили, что считаете оптимальными кандидатами на место Тедеско Курбана Бердыева или Юрия Семина. Если «Спартак» вас послушает, не придется ли под этих тренеров значительно обновлять и усиливать состав, снова тратя деньги?

— Мне кажется, и Бердыев, и Семин настолько грамотные и рачительные специалисты, что смогут использовать любого игрока из тех, которые есть в распоряжении. Может быть, для какой-то схемы они попросят кем-то усилиться, но это один, два, максимум три персонажа. Но я считаю, что у «Спартака» очень хорошие футболисты в основной своей массе. И состав один из лучших в чемпионате. Просто никто пока не может собрать их в единый и бесперебойный механизм, работающий как швейцарские часы. Они по отдельности квалитетны, но на некоторых позициях есть недобор хороших футболистов, на некоторых — перебор. Например, зачем купили Квинси Промеса третьим на свою позицию? Он ведь практически одноплановый игрок с Джорданом Ларссоном и Эсекьелем Понсе. И по мне, Ларссон гораздо лучше. Понсе и Промес — примерно равные игроки. Но зачем на эту позицию нужен был третий человек, когда больше напрашивалось приобретение таранного форварда к Александру Соболеву, у которого не самое здоровое колено, и он в любой момент может выпасть из-за травмы на какой-то промежуток времени? Так вы ищите большого игрока а-ля Дзюба, который может на втором этаже сражаться. А то головой сейчас у «Спартака» в основном забивают защитники Жиго и Джикия. А ведь команде нужен для этого нападающий. И вот эти перекосы Бердыев или Семин потребует устранить. А в остальном в «Спартаке» достаточно состава, чтобы работать, никого не меняя. Просто надо правильно выстроить команду, чтобы она бежала и вперед, и назад, и взаимосвязи были. А теперь Тедеско затеял новую схему.

Даже ничья с «Краснодаром» Тренер Курбан Бердыев Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Надо сделать правильные покупки»

— Вам не нравятся эти перемены?

— Раньше команда играла в пять защитников, теперь — в четыре. И отсюда образовался большой промежуток между защитой и полузащитой. В результате Джикия в некоторых моментах перестал всё успевать, начал ошибаться. Если Жиго и раньше мог ошибиться, то Джикия работал без помарок. А теперь и он уже не вытаскивает в одиночку. Потому что все эти перестроения должны происходить постепенно. И под это должны подбираться футболисты. А не так, что сказали: «Играйте по-новому!», и те же игроки пытаются это сделать, хотя условия под такое не созданы. Тот же Маслов играет с краю, а в принципе формировался как центральный защитник. Ну вот и получается оттуда. Та же ситуация с этим парнем с поцелуем на шее…

— Айртон?

— Да. Вперед он бежит хорошо, но очень часто забывает бежать назад. Хотя он для того и находится на поле, чтобы обороняться. Вот еще одна проблема. Наверно, надо либо научить его это делать, либо поменять. Но думаю, что с этим багажом игроков можно что-то сделать. Необходимо всё увязать вместе. Мне иногда кажется, что футболисты «Спартака» играют не единой командой, а каждый в свою игру. Кто что может, тот это и показывает.

Даже ничья с «Краснодаром» Айртон в матче Лиги Европы УЕФА ФК «Спартак» – ФК «Брага» (Португалия) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Судя по всему, руководство «Спартака» склоняется снова назначить главным тренером иностранца. Вы знаете таких, кто справится с этой работой?

— Такие есть. Но вопрос, поедут ли они в «Спартак». Понятно, что можно позвать нынешнего главного тренера «Севильи» Лопетеги. И он точно наладит игру. Но пойдет ли в «Спартак»? И если да, то за какие деньги? А разве Тухель не справится? Есть большие специалисты, но «Спартак» всё время хочет вытащить какой-то выигрышный лотерейный билет, взяв непонятного тренера среднего уровня, дать ему зарплату как хорошему специалисту, а потом удивляться, почему нет результата. Может быть, стоит один раз за все деньги взять кого-то дорогого, но с подтвержденным качеством? Думаю, в Испании, Франции такие найдутся. Мне кажется, игра команд в этих чемпионатах самая близкая к «Спартаку».

— Был же у «Спартака» уже такой специалист, как Унаи Эмери, которого через полгода уволили.

— Но мы же после этого поняли, что это была полная безрассудность «Спартака», а не Эмери. Потому что Унаи потом отправился в «Севилью», и вы помните, сколько он выиграл. Проблема была точно не в нем, а в «Спартаке». Надо просто немного подождать, сделать правильные покупки. Я не могу понять, какой из тренеров счел бы правильной нынешнюю покупку Промеса, совершенно непонятную ни со спортивной, ни с экономической точки зрения. Но они ее сделали, а Промес вышел против «Рубина» с пылу-жару, не пройдя с командой сборов. И я не уверен, что это было тренерское решение, а не «указивка» сверху. Тут нужен тренер, который вообще не будет никого слушаться и делать, как считает нужным. Иначе получится бессмыслица.