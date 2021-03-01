Промес в поле не воин: как голландец отметил возвращение в «Спартак»

Возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак» стало едва ли не главной новостью стартовавшей в выходные весенней части чемпионата России. Но в своей первой игре звезда чемпионского состава-2017 помочь команде не смогла: красно-белые проиграли на домашней арене казанскому «Рубину» 0:2 и упустили возможность приблизиться к потерявшим очки лидерам «Зениту» и ЦСКА.

Петербуржцы в субботу сыграли дома вничью с «Ростовом» (2:2), а армейцы уступили в московском дерби «Локомотиву» (0:2). «Спартак» выпал из первой тройки, куда забрался «Сочи» после домашней разгромной победы над тульским «Арсеналом» (4:0).

«Спартак»–«Рубин»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско решил выпустить Промеса в первом же матче после его приезда в Москву. В условиях небольшого снегопада и почти отсутствия тренировок голландец делал всё возможное, но оказался лишен пространства благодаря плотной игре «Рубина».

— Промес — очень хороший игрок, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия. — Он очень силен индивидуально. Думаю, «Спартак» с ним прибавит, но здорово, что мы сегодня сыграли против него надежно. Приятно победить такую команду. Сыграли свою роль удаления, много судья раздавал карточек, но это нормально, так как в тех эпизодах игроки много били по ногам. Рад, что отдал голевую передачу, надо продолжать так действовать и дальше.

Гости старались крайне осторожно действовать на своей половине поля. Они за редким исключением не давали «Спартаку» в первом тайме создавать моменты у ворот Юрия Дюпина и сами не очень активно атаковали. Игра до перерыва в целом получилась равной и скучной на фоне медленно падающего на стадион снега. Главным событием стало удаление за вторую желтую карточку полузащитника красно-белых Романа Зобнина — это случилось за считаные секунды до ухода команд в раздевалки.

Как ни странно, в начале второго тайма оставшиеся в меньшинстве спартаковцы пошли вперед и создали несколько моментов, но буквально первая осмысленная вылазка «Рубина» к воротам Александра Максименко привела к голу. На 53-й минуте в ходе контратаки Хвича Кварацхелия идеально вырезал мяч под удар Джордже Деспотовичу, который открыл счет.

В следующие десять минут «Рубин» уверенно удерживал преимущество, но на 70-й минуте главный арбитр Сергей Лапочкин уравнял составы — за вторую желтую карточку питерский судья удалил с поля полузащитника гостей Оливера Абильгора. Отыграться «Спартаку» это не помогло. А на последних минутах матча Деспотович забил второй гол и решил исход встречи.

— Рад, что мы смогли победить в таком непростом матче, — сказал «Известиям» Джордже Деспотович. — Мне приятно забивать любому сопернику, в том числе «Спартаку». В эпизоде с первым голом очень помог Хвича — я после его отличной передачи был просто обязан ударить хорошо и забить. Доволен, что уже забил наибольшее количество голов за сезон в своей карьере в России. Чувствую, что с каждым годом играю всё лучше и лучше.

«Локомотив»–ЦСКА

ЦСКА перед игрой в Черкизово потерял трех ведущих игроков из-за болезней. СМИ утверждали, что вратарь Игорь Акинфеев, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков заразились коронавирусом. Но клуб решительно опроверг информацию о заражении футболистов ковидом.

Вместо Акинфеева в воротах ЦСКА играл Илья Помазун, аврально вызванный из екатеринбургского «Урала», где он успешно выступал на правах аренды в первой половине сезона. Он не смог помочь армейцам в этом матче.

Уже в начале встречи счет открыл Виталий Лисакович, в одиночку вошедший в штрафную и без особого сопротивления обороны ЦСКА отправивший мяч в ворота. А перед перерывом блестящий удар Гжегоша Крыховяка помог «Локо» удвоить преимущество.

Во втором тайме неожиданно прибавил ЦСКА. Армейцы создали несколько моментов и имели территориальное преимущество, но «Локомотив» старательно отбивался. За 20 минут до конца основного времени красно-синие получили возможность сократить разрыв в счете, но Никола Влашич не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Это деморализовало армейцев, и «Локо» спокойно довел матч до победного конца.

— «Локомотив» достаточно уверенно провел эту встречу, — подтвердил «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Команда старалась быстро выходить в атаку, а также играть плотно и компактно на своей половине поля. За счет двух красивых голов она получила комфортное преимущество, и уже второй тайм могла играть с оглядкой на оборону. Это дало возможность ЦСКА прижать «Локо» к штрафной, но по большому счету интриги в игре больше не было. Забей Влашич пенальти, всё могло сложиться по-другому. А так «Локомотив» заслуженно победил. И отрадно, что сделал это со своей молодежью в составе — Мухиным и Куликовым.

«Зенит»–«Ростов»

Обе команды неудачно начали год, вылетев из Кубка России, а «Зенит» еще имел и немалые кадровые проблемы. Поэтому «Ростов» первый тайм провел более уверенно и перед самым перерывом вышел вперед — забил новичок команды Али Соу. Второй тайм питерцы также начали не очень удачно, но на 56-й минуте выход один на один с вратарем привел к фолу последней надежды в исполнении Максима Осипенко. Футболист ростовчан был удален с поля.

В численном меньшинстве гости не выдержали натиска сине-бело-голубых. В результате на 73-й минуте «Зенит» сравнял счет после автогола Николая Пояркова, а через четыре минуты Далер Кузяев вывел хозяев вперед. Казалось, что подопечные Сергея Семака спокойно доведут игру до победы, но в самой концовке они допустили ошибку и позволили Соу сравнять счет.

— «Зенит» вновь вышел на поле каким-то инертным, словно продолжал кубковый матч с «Арсеналом» (1:2), — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Донской клуб сумел взять игру под свой контроль. Эта команда умеет за счет самоотдачи и организации игры наказывать расслабившегося противника. И в ее игру пока хорошо вписывается Соу. «Ростов» заслуженно повел в счете, но удаление сломало ему все планы. Тут встрепенулся «Зенит» и отыгрался, а затем вышел вперед. Но все-таки есть доля справедливости в том, что ростовчане спасли встречу. Как минимум на ничью они наиграли.

«Сочи»–«Арсенал»

Южный клуб продолжает победное шествие по РПЛ, начатое в декабре. Казалось, «Арсенал» создаст ему проблемы после неожиданной победы в Питере в кубковом матче. И первый тайм «Сочи» провел невнятно, уйдя на перерыв при счете 0:0. Зато после перерыва в течение 16 минут забил четыре гола — отличились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоаозиньо и Артур Юсупов. Подопечные Владимира Федотова побеждают в чемпионате четвертый раз подряд.

— Мы еще в прошлом году видели, насколько организованная команда у сочинцев, — заметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Она умеет прибавлять по ходу матча, хорошо дожимает соперников во втором тайме и почти не ошибается в защите. «Сочи», если не сбавят, вполне могут побороться за медали. А у «Арсенала», похоже, большие проблемы. И его перспективы в борьбе за выживание в РПЛ вызывают опасения.

Также в прошедшем 20-м туре волгоградский «Ротор» обыграл на выезде «Тамбов» (3:1), «Химки» одолели дома «Уфу» (2:1), московское «Динамо» победило в гостях грозненский «Ахмат» (2:1), а «Краснодар» сыграл дома вничью с «Уралом» (2:2).