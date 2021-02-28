Хитрый Лисакович: как «Локомотив» выиграл дерби с ЦСКА

Московский «Локомотив» провел первый серьезный матч при новом руководстве. В субботу вечером на своем стадионе «железнодорожники» выиграли столичное дерби с ЦСКА со счетом 2:0. Голы забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

Эта встреча стала для обеих команд первой в 2021 году в рамках чемпионата России и второй официальной после Нового года вообще. ЦСКА ее проводил на фоне серьезных кадровых потерь: не смогли играть вратарь Игорь Акинфеев, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков.

Новые люди

В мае прошлого года прежнее руководство «Локомотива» оказалось в эпицентре беспрецедентного скандала, решив не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Специалист, с которым клуб добился главных успехов в своей истории, был со скандалом выдворен из команды. С июня по декабрь болельщики красно-зеленых демонстративно уходили с трибун в ходе матчей и хором призывали к отставке гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Хитрый Лисакович-5 Главный тренер «железнодорожников» Марко Николич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В декабре на фоне провальных результатов под руководством пришедшего на смену Семину Марко Николича оба руководителя все-таки покинули свои посты. Мещерякова сменил Александр Плутник, Кикнадзе — Владимир Леонченко. Существенно обновился и состав совета директоров. В частности, его покинул один из самых влиятельных кураторов клуба Андрей Бокарев.

Зимой «Локо» сделал всего одно приобретение: состав команды пополнил бразильский центральный защитник Пабло Кастро. ЦСКА в перерыве ограничился трансферами венесуэльского нападающего Саломона Рондона, в первой половине 2010-х годов выступавшего за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит», и норвежского полузащитника Эмиля Бохинена.

Хитрый Лисакович-1 Форвард Саломон Рондон и полузащитник Дмитрий Рыбчинский (94) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возобновили сезон обе команды не самыми сложными домашними матчами 1/8 финала Кубка России. В прошлое воскресенье ЦСКА переиграл выступающий в ФНЛ хабаровский СКА (2:0), а «Локомотив» — терпящий бедствие в РПЛ «Тамбов» (3:0). Очным матчем они открывали для себя вторую часть чемпионата страны.

Вирусная атака

Для ЦСКА начало весенней части не задалось сразу. В четверг стало известно, что из-за болезней матч с «Локо» пропустят Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. А в день игры выбыл Иван Обляков. В ряде СМИ активно утверждается, что все трое заразились коронавирусом, но в ЦСКА эту версию не подтверждают. В отношении Акинфеева клуб сообщил, что вратарь и капитан команды заболел ОРВИ.

Хитрый Лисакович-6 Голкипер ЦСКА Илья Помазун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В четверг армейцы экстренно вернули в свое расположение недавнего резервиста — голкипера Илью Помазуна, последние полгода успешно выступавшего на правах аренды за екатеринбургский «Урал». В свое время, отдавая «шмелям» 24-летнего вратаря, красно-синие прописали в договоре возможность в ходе сезона отозвать игрока.

Матч посетил знаменитый хоккеист Илья Ковальчук. Отыгравший днем за «Авангард» в Балашихе матч против казахстанского «Барыса» (5:2), завершивший регулярный чемпионат КХЛ, лучший игрок победной Олимпиады-2018 уехал в Черкизово, где смотрел футбол в компании Плутника. Вместе с ним он уехал с территории «РЖД Арены» и после дерби.

Хитрый Лисакович-3 Защитники Виктор Васин и Ведран Чорлука (14) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

ЦСКА попытался компенсировать потерю Дивеева выходом в старте Виктора Васина, а Облякова заменили на Константина Марадишвили. Но всё очень быстро пошло по сценарию «Локо». Уже на шестой минуте за счет серии хитрых финтов в чужой штрафной Виталий Лисакович вывел сам себя на ударную позицию и поразил ворота Помазуна. А ближе к перерыву результативным оказался мощный удар Крыховяка.

Таким образом, на второй тайм «железнодорожники» вышли с комфортным преимуществом. ЦСКА пытался отыграться, но усилия были тщетны. Не помог даже назначенный на 73-й минуте пенальти. Лидер армейцев Никола Влашич пробил его выше ворот, разочаровав находившуюся на трибуне родную сестру — знаменитую прыгунью Бланку Влашич. Четырехкратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр приехала на Кубок Москвы по прыжкам в высоту и заодно понаблюдала за игрой брата.

Хитрый Лисакович-4 Нападающий Никола Влашич (слева) и защитник Пабло Кастро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возвращение на поле

Назначенный пенальти жутко взбесил Марко Николича, который вступил в полемику с резервным арбитром, из-за чего в итоге был удален со скамейки. На ходе встречи это никак не отразилось: «Локомотив» спокойно довел матч до победы. И главным событием для «железнодорожников» помимо победы стало возвращение на поле одного из своих лидеров последних лет — Дмитрия Баринова. В августе во время дерби со «Спартаком» (1:2) 24-летний полузащитник повредил крестообразные связки и выбыл до конца года. В субботней встрече он вышел на замену на 90-й минуте. В клубе рассчитывают, что скоро ему удастся играть на постоянной основе.

Хитрый Лисакович-2 Полузащитники Константин Марадишвил и Гжегож Крыховяк (7) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Счастлив вернуться на поле, счастлив снова быть с командой, — заявил «Известиям» Баринов. — Ребята поддерживали меня каждый день моего восстановления, долгие шесть месяцев и четыре дня. Сегодня была потрясающая атмосфера на стадионе: болельщики внесли огромный вклад в нашу победу в дерби! Впереди еще 10 важнейших матчей. Должны побеждать в каждом из них.

Победа в дерби помогла «Локо» подняться на шестое место. Правда, уже в воскресенье команда может вернуться на восьмую строчку, если московское «Динамо» не проиграет на выезде грозненскому «Ахмату», а «Краснодар» наберет хотя бы одно очко в домашней встрече с «Уралом». ЦСКА остался на втором месте, упустив шанс приблизиться к лидирующему петербургскому «Зениту», в субботу упустившему дома победу над «Ростовом» (2:2). По итогам 20-го тура армейцы могут оказаться третьими, если в воскресенье московский «Спартак» выиграет дома у казанского «Рубина».

Хитрый Лисакович-7 Лидер «Локомотива» Дмитрий Баринов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В следующем туре 5 марта ЦСКА сыграет на своем поле с «Ахматом», а «Локо» 8 марта в гостях сойдется с тульским «Арсеналом».