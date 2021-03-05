«Быки» на красно-белое: какие матчи нас ждут в 21-м туре РПЛ

Первые весенние матчи чемпионата России по футболу таят в себе несколько интриг. Особенно это касается команд из первой половины таблицы. Московский «Спартак» попытается вернуться в первую тройку по итогам домашней встречи с «Краснодаром», а неожиданные обитатели первой пятёрки «Ростов» и «Сочи» проведут очный матч.

Казанский «Рубин» примет у себя лидера сезона петербургский «Зенит», московский «Локомотив» отправится в гости к тульскому «Арсеналу», а столичный ЦСКА встретится дома с грозненским «Ахматом».

«Спартак» — «Краснодар»

Обе команды провалили первые официальные матчи в 2021 году. «Краснодар» без вариантов вылетел из Лиги Европы от загребского «Динамо» (2:3; 0:1) и Кубка России от «Сочи» (1:2), а в чемпионате страны потерял дома очки в игре с екатеринбургским «Уралом» (2:2). Позитивом последней встречи стало то, что «быки» спаслись в концовке, больше тайма играя в меньшинстве. Тем не менее, они по-прежнему не могут выбраться из середины таблицы.

Для этого им надо обыграть в воскресенье на выезде «Спартак». Он опережает «Краснодар» на четыре очка. После зимнего перерыва красно-белые также вылетели из Кубка России, проиграв в столичном дерби «Динамо» (0:2). А в прошедшее воскресенье подопечные Доменико Тедеско уступили на своём поле казанскому «Рубину» (0:2), в результате чего выпали из первой тройки, впустив туда «Сочи». От лидирующего «Зенита» «Спартак» отстаёт уже на семь очков и теперь больше шансов имеет разве что на борьбу за второе-третье места. От идущего вторым ЦСКА красно-белые отстают на два балла, от ставшего третьим «Сочи» — на один.

— Здесь нет фаворита, — сказал «Известиям» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — «Спартак» испытывает какой-то сбой. То ли он функциональный, то ли тактический. Может быть, сказались эксперименты с игровыми схемами. А может, команда просто ещё не отошла от сборов. Поражение или ничья с «Краснодаром» исключает «Спартак» из чемпионской гонки и почти исключает не только из битвы за место в Лиге чемпионов, но даже за попадание в тройку. У «Краснодара» ситуация не лучше. Команда не может выиграть, но при этом показывает более интересную и быструю игру. Да, мяч не залетает в ворота, но по организации игры «быки» выглядят симпатично. Поэтому у них нервозности будет поменьше. И все же, думаю, результат будет ничейный, хотя исход возможен абсолютно любой.

«Ростов» — «Сочи»

Противостояние двух южных клубов формально является центральным в этом туре. Оба не самых богатых коллектива по итогам двух третей чемпионата оказались в первой пятёрке и имеют хорошие шансы попасть в еврокубки. «Ростов» идёт пятым, отставая от занимающего второе место ЦСКА на четыре очка. Один балл от армейцев отделяет «Сочи», поднявшийся на третье место. Предстоящий очный матч этих команд покажет, у кого перед финишной частью сезона будет больше шансов сыграть летом и осенью в континентальных соревнованиях.

— Две достаточно равные команды, которые заслуженно оказались вверху таблицы, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник «Ростова» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Они хорошо шли по дистанции в первой части сезона и неплохо начали вторую. Да, у «Ростова» был вылет из Кубка России, но команда достойно смотрелась в Питере. А «Сочи» продолжает победное шествие, начатое в декабре, когда были выиграны домашние матчи у «Спартака» (1:0) и «Динамо» (2:0). Предсказать результат в предстоящей встрече трудно. Это, как говорится, игра на три результата. Можно только ждать жёсткую борьбу, поскольку обе команды всерьёз настроены бороться за место в еврокубках, а то и за медали.

«Рубин» — «Зенит»

Весь прошлый год под руководством Леонида Слуцкого при достаточно боевом составе казанская команда не могла подняться выше середины таблицы, чередуя победы над лидерами с обидными потерями очков с командами из низов РПЛ. Но выход с зимней паузы «Рубин» отметил выездной победой над «Спартаком» (2:0).

«Зенит» выиграл два предыдущих чемпионата России и сейчас лидирует в турнире, нацелившись на третье золото подряд. Но начало года для подопечных Сергея Семака пока не очень оптимистичное — вылет из Кубка России по итогам домашнего матча с тульским «Арсеналом» (1:2) и упущенная на своём поле, да еще и в большинстве, победа над «Ростовом» (2:2) в национальном первенстве. Тем не менее осечки конкурентов позволили питерцам увеличить отрыв от преследователей — идущий вторым ЦСКА отстаёт от сине-бело-голубых на пять очков.

Чтобы укрепить свои позиции, «Зениту» надо побеждать в Казани. Но «Рубин» уже выигрывал в этом сезоне у предстоящего соперника — осенью в Питере команда из столицы Татарстана взяла верх (2:0). И теперь намерена повторить успех, чтобы подняться с девятого места и включиться в борьбу за попадание в еврокубки.

— Подготовка зимой у нас хорошо прошла — думаю, вы всё это видели по нашему матчу со «Спартаком», по тому, как мы бегали, — заявил «Известиям» полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев. — Будем работать над тем, чтобы попасть в еврокубки. Время покажет, готовы ли мы уже в этом сезоне туда выйти, но я думаю, что готовы. Главное, играть на максимуме, биться за каждое очко.

«Арсенал» — «Локомотив»

«Локомотив» начал вторую часть чемпионата с победы в московском дерби над ЦСКА (2:0). Правда, в составе армейцев отсутствовали из-за болезней несколько ведущих игроков — вратарь Игорь Акинфеев, защитник Игорь Дивеев, полузащитник Иван Обляков. Теперь «железнодорожникам» предстоит выезд к терпящему бедствие тульскому «Арсеналу». В прошлом туре он разгромно проиграл на выезде «Сочи» (0:4), потерпев четвёртое поражение подряд в чемпионате. А всего в РПЛ они не выигрывают уже девять матчей.

Из-за этого команда Дмитрия Парфёнова крепко осела на 14-м месте в зоне переходных матчей. Причём от прямого вылета в ФНЛ она оторвалась всего на одно очко. И может туда опуститься в случае поражения от «Локо».

— Мне понравилось, как грамотно и надёжно «Локомотив» провёл матч с ЦСКА, особенно первый тайм, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но пока непонятно, было ли дело в хорошей игре «Локо», или ЦСКА оказался слишком плох. Всё-таки армейцы лишились нескольких ведущих игроков, плюс слишком сильно сосредоточились на том, чтобы навешивать на Соломона Рондона, который только недавно пришёл в команду. Тем не менее, надо отметить «железнодорожников», особенно их молодёжь в лице Дмитрия Рыбчинского, Максима Мухина. «Локо» может неплохо улучшить свои позиции в таблице, если продолжит так играть. Но матч с «Арсеналом» будет иметь другой характер. Тулякам после разгрома в Сочи отступать некуда — надо уходить подальше от зоны вылета. Поэтому команда наверняка проявит все свои качества и постарается поймать на ошибках «Локомотив», которому придётся атаковать, действовать первым номером, а не от обороны, как с ЦСКА.

ЦСКА — «Ахмат»

Поражение в дерби от «Локо» не помешало ЦСКА сохранить второе место, но, чтобы его удержать, красно-синим необходимо побеждать грозненский клуб. «Ахмат» при этом сейчас идёт на 11-м месте, но имеет ещё неплохие шансы подобраться ближе к еврокубковой зоне. Команда Андрея Талалаева выступает нестабильно, чередуя победные серии с неудачными. Сейчас у них не лучший период — из шести последних матчей чемпионата не выиграно ни одного. Зато февраль ознаменовался выездной кубковой победой над «Ростовом» (1:0).

— Несомненно, потери, которые были перед матчем с «Локомотивом», ослабили армейцев, — сказал «Известиям» экс-полузащитник ЦСКА и «Ахмата» Дмитрий Хомуха. — Но у клуба, ставящего задачу попасть в Лигу чемпионов, не должно быть столь явной зависимости от отдельных футболистов. Матч с «Ахматом» покажет, насколько команда сумела за неделю снизить эту зависимость. И надо смотреть, как за это время прибавит Рондон. По матчу с «Локомотивом» было видно, что он пока не в оптимальных кондициях. Двигательная активность, которую он продемонстрировал, не соответствует задачам, которые ставит ЦСКА. Но если Рондон приведёт себя в порядок, то будет здорово — мастерство у этого футболиста, конечно, есть. «Ахмат» же может соперничать с любым клубом РПЛ и при определённых раскладах всегда готов отобрать очки.

Также в 21-м туре РПЛ пройдут ещё три игры. Волгоградский «Ротор» встретится дома с «Химками», екатеринбургский «Урал» примет на своём поле «Уфу», а московское «Динамо» проведёт домашний матч с «Тамбовом».