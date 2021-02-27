«Быковой» удар: краснодарцы закончили еврокубковую кампанию

«Краснодар» закончил мучения отечественных клубов в еврокубках. Итог плачевный — всего одна победа в 26 матчах основных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Падение России в таблице коэффициентов неизбежно. Это стало окончательно понятно после вылета подопечных Мурада Мусаева от загребского «Динамо». «Быки» дважды уступили хорватской команде в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Бесконечные поражения

Краснодарцы завершили провальный евросезон, который может привести к очередному падению страны в рейтинге. У России, занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, осталось 38,382 балла. Ее могут обойти Нидерланды (38,000 балла). «Аякс» обыграл «Лилль» (2:1) и пробился в 1/8 финала турнира, а ПСВ переиграл «Олимпиакос» (2:1), хотя и не прошел дальше. Голландцы обгонят Россию по итогам нынешнего сезона, если оставшийся в еврокубках «Аякс» одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью в матчах следующих стадий.

«Быки» же проиграли уже в третьем матче подряд после зимних сборов и завершили выступление в двух турнирах за четыре дня: помимо поражений в 1/16 Лиги Европы команда Мусаева вылетела от «Сочи» в 1/8 Кубка России, проиграв дома 1:2. При этом в декабре «Краснодар» заканчивал первую часть сезона уверенными победами над «Локомотивом» (5:0), «Ротором» (5:0) и «Уфой» (1:0), а также достойно сыграл в Лондоне с «Челси» (1:1). Зимняя пауза явно не пошла на пользу коллективу.

«Быковой» удар Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между ФК «Краснодар» и ФК «Динамо» (Загреб, Хорватия) Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Краснодар», кажется, оказался не готов к борьбе на два фронта: с «Сочи» и загребским «Динамо» «быки» выглядели довольно тяжело в атаке, при этом допускали необязательные ошибки у своих ворот. Во многом из-за персональных просчетов клуб не выглядел в еврокубках уверенно. Неудача в ответной игре с хорватами в итоге и подвела черту для команды, которая была наказана за промахи.

— Российский клуб неплохо выглядел в обоих матчах с хорватами, но мало кто ожидал, что «Динамо» настолько хорошая и быстрая команда , — отметил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Максим Деменко. — У «быков» были шансы, они надеялись на игру в Загребе, но всё-таки поражение в первом матче прибавило проблем. Если бы сыграли дома хотя бы 2-2, то и «Краснодар» выглядел бы по-другому. Обидно, что не прошли дальше, но в этих двух матчах «быки» ничего не смогли противопоставить сопернику. Загребская команда оказалась сильнее, выше уровнем. Хорваты вполне способны далеко пройти в нынешней Лиге Европы.

Нелепые ошибки

Ответный матч в Хорватии, можно сказать, закончился для российского клуба еще в первом тайме. После получаса игры в безобидной ситуации Реми Кабелла ошибся в передаче у своей штрафной, и «Динамо» после перехвата моментально наказало «Краснодар» за грубую ошибку. Кристиян Якич, Бруно Петкович и Мислав Оршич в несколько быстрых передач разорвали оборону гостей и забили гол.

Такие «привозы» — тенденция для «Краснодара» в этом еврокубковом сезоне. Похожие нелепые ошибки допускали на стадии группового этапа Лиги чемпионов защитник Кайо в матчах с «Севильей» и «Ренном» и вратарь Евгений Городов в первой встрече с загребским «Динамо». Теперь аналогично сыграл Кабелла, и команда пропустила гол. Мурад Мусаев объяснил это тем, что стиль игры обязывает «Краснодар» рисковать.

— Мы допустили большое количество таких ошибок, подарили много голов, это непозволительно, если мы хотим добиваться высоких целей, — сказал он на послематчевой пресс-конференции. — Наш стиль подразумевает, что мы играем более рискованно. Это нужно убирать, это сто процентов наша проблема, из-за которой мы недобираем очков.

Возможно, краснодарской команде и удалось бы зацепиться за удачный результат за счет индивидуальной игры лидеров клуба. У команды сильный состав по именам, многих игроков брали конкретно под Лигу чемпионов, но никто из звезд не проявил себя в решающий отрезок сезона.

«Быковой» удар 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 между ФК «Динамо» (Загреб, Хорватия) и ФК «Краснодар» (Краснодар, Россия) Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Кабелла мало того что в обоих матчах был не особо заметен, так еще и совершил ключевую ошибку в ответной игре. Вандерсон также в двух встречах с Загребом находился в тени. Виктор Классон в роли форварда смотрелся натужно, и в атаке «Краснодар» с ним выглядел не так остро, как при варианте с Маркусом Бергом. Никто из ведущих игроков «Краснодара» — Тонни Вилена, Алексей Ионов, Кристоффер Олссон — не может занести себе матчи с Загребом, как и всю еврокубковую кампанию, в актив.

— Ужасный еврокубковый сезон, полный провал, — подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках-2020/21 экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. — Мы установили множество антирекордов. Кому мы только не проигрывали: грузинским, израильским, венгерским командам. Пока мы не на дне, но близко к нему. Мы можем платить деньги качественным легионерам, поэтому многие и стремятся к нам еще приехать. Но футбольная сила не в средствах. Что будет дальше? Ошибаться можно, но повторять ошибок нельзя. У нас их, к сожалению, повторяют из года в год.

«Краснодару» теперь остается только бороться за путевку в еврокубки на следующий год в оставшихся турах чемпионата России. Команда Мусаева перед рестартом РПЛ находится на седьмом месте — в трех очках от еврокубковой зоны.