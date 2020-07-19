«Беснования Тедеско — это элемент игры»

Российский футбольный сезон – 2019/20 наконец-то входит в завершающую фазу. Чемпион уже известен, вылетающие из РПЛ — тоже. Осталось только до конца распределить еврокубковые путевки и дождаться победителя Олимп — Кубка России. Сегодня состоится два полуфинала, в одном из которых сыграют «Урал» и «Химки», а в другом — «Зенит» и «Спартак». Встречу второй пары считают чуть ли не досрочным финалом турнира.

Противостояние «Спартака» и «Зенита» всегда очень принципиально. Встречи этих команд зачастую получаются даже более яркими, чем дерби. Их борьба переходит в вечный спор москвичей и петербуржцев о том, чей город лучше. В этот раз команды встретятся на «Газпром Арене» в рамках полуфинала Кубка России.

В текущем сезоне «Зенит» уже дважды обыгрывал «Спартак» в чемпионате. Обе встречи завершились с минимальным отрывом сине-бело-голубых от принципиального соперника. Всего же команды встречались друг с другом 146 раз. У «Спартака» явное преимущество по количеству побед над питерцами — 61 против 44. Еще в 41-м матче была зафиксирована ничья.

В преддверии очередной встречи «Зенита» и «Спартака» «Известия» пообщались с бывшим владельцем красно-белых Андреем Червиченко. Функционер высказал свое мнение о грядущем полуфинале, шансах столичного клуба и о том, за счет чего спартаковцы могут добиться успеха.

— Согласны, что матч «Зенит»–«Спартак» — это досрочный финал Кубка России?

— Конечно, другая пара выглядит менее статусной. Всё выглядит очень контрастно, когда с одной стороны клуб из ФНЛ и середняк РПЛ, а с другой — лидеры отечественного футбола. Избитая фраза, но в Кубке России всякое бывает. Те же «Химки» и «Урал» уже доходили до финала, так что всё возможно. Но вообще сетка выглядит немного курьезно.

— «Урал» может пробиться в финал уже в третий раз за четыре года. Все-таки их нельзя воспринимать несерьезно…

— Да, «Урал» в последнее время стал настоящим кубковым бойцом. Раньше такой командой был «Локомотив», а теперь екатеринбуржцы потихоньку перенимают у него это звание.

— «Зенит» в паре со «Спартаком» считают очевидным фаворитом. Так и есть?

— По игре «Зенит», очевидно, сильнее «Спартака». На бумаге они должны побеждать, тем более матч будет в Питере. Но на деле допускаю, что москвичи могут пройти дальше. «Спартак» способен победить, но не на классе, конечно, и не на структурированной игре. Так, забить издалека или убежать в контратаку, а потом отстоять в обороне, дотерпеть. Даже скажу, что у «Спартака» большие шансы на победу. Но если они и пройдут дальше, далеко не факт, что обыграют в финале тот же «Урал».

— Спартаковцы Роман Зобнин и Эсекьель Понсе пропустят матч из-за дисквалификации. Их есть кому заменить?

— Понсе наводит немножко шороха в штрафной соперника, но он не ключевой футболист «Спартака». А вот Зобнин сейчас набрал очень хорошую форму. Здорово себя показал в игре с «Ахматом» (3:0) — в частности, своими дальними ударами. Это очень серьезная потеря для красно-белых.

— «Спартак» летом после возобновления сезона еще ни разу не победил, когда на скамейке был главный тренер Доменико Тедеско. Оба успеха были в тех играх чемпионата, когда его на время дисквалификации заменял помощник Андреас Хинкель. На Кубок России дисквалификация Тедеско не действует, и в матче с «Зенитом» он будет руководить командой с бровки. Стоит ли искать взаимосвязь в результатах москвичей и наличии их главного тренера на скамейке?

— (Смеется.) Нет, всё это чистая глупость. Был еще какой-то тренер, который то надевал пиджак, то выходил на игру в рубашке, и все стали искать какие-то знаки. Но это бред.

— Но Тедеско очень нервно ведет себя на скамейке. Может быть, его поведение сказывается на команде?

— Возможно, наводит сумбур. Это не дает команде ничего хорошего. Его метания нагнетают нервозность. Всё вышеупомянутое и послематчевые истерики руководства клуба могут быть звеньями одной цепи. Но у всех тренеров свой стиль работы. Унаи Эмери (бывший главный тренер «Валенсии», «Спартака», «Севильи», ПСЖ и лондонского «Арсенала». — «Известия») таким же образом выиграл несколько еврокубков. Может быть, для кого-то это и хорошо, придает им импульс в игре.

А если мы рассматриваем футбол как шоу, то на это всё интересно смотреть. Беснования Тедеско — это тоже элемент игры и развлечения. Люди же смотрят матчи, чтобы получить эмоции. Перебарщивать со слишком пылким общением с судьями, конечно, не стоит. Но в целом это всё неплохо.

— От итогов полуфинала может зависеть судьба Тедеско?

— Не думаю. Его, конечно, могут поменять, но только если найдут лучшую замену. Я пока таких вариантов не вижу. Пошли разговоры про Курбана Бердыева, но они сразу были пресечены. Хотя я думаю, что Бердыев — это лучший вариант для «Спартака», чем Тедеско. В этом клубе многие решения происходят спонтанно и не поддаются логике. Например, если москвичи крупно проиграют «Зениту» в кубке, то, может быть, хозяин на эмоциях сразу попрощается с главным тренером. А если будет хорошая игра и равная борьба, то вряд ли.

— После досрочного чемпионства «Зенит» не сыграл ни одного матча в оптимальном составе. Чувствуется определенная расслабленность у питерцев. Это может повлиять на матч со «Спартаком»?

— Вряд ли. «Зенит» очень хочет сделать золотой дубль. Они понимают, что на пути к нему остался только «Спартак». «Урал» ментально может ощущать, что способен победить в финале москвичей, потому что красно-белых никто сейчас не боится. Но вряд ли екатеринбуржцы будут так же уверены в себе, если придется выйти на поле против «Зенита».

— В преддверии полуфинала в бразильских СМИ появилась информация о возможном возвращении в «Зенит» Халка. Стоит на это обращать серьезное внимание?

— Думаю, это просто агентский вброс. Во-первых, пытаются подтолкнуть к этой идее сам клуб. А во-вторых, хотят искусственно создать ощущение высокого спроса на игрока. Кем, если не «Зенитом», подогревать интерес к персоне Халка? Мне кажется, это всё коммерческие ходы от агентов, не более того.

— А вообще «Зениту» понадобился бы сейчас Халк?

— Нет, у каждого игрока есть только одна лучшая жизнь в команде, и у Халка в «Зените» она уже прошла. Он фланговый нападающий, футболисты на этой позиции с возрастом не становятся быстрее, а это очень важно. Он же не защитник, для которого важен опыт, и с годами он может становиться только сильнее, как те же Бронислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Думаю, возвращаться в прошлое «Зениту» не стоит.