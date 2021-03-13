«В идеале у «Спартака» должен быть российский тренер»

Московское дерби в РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» обещает быть жарким: команды борются за место в тройке, красно-белые горят желанием взять реванш за недавнее поражение в Кубке России. Подлило масло в огонь и решение КДК РФС, согласно которому была отменена дисквалификация динамовца Даниила Фомина, в то время как наказание спартаковца Самюэля Жиго осталось в силе. Ожиданиями от центральной игры 22-го тура поделился пятикратный чемпион страны в составе красно-белых Андрей Пятницкий.

— Как по-вашему сложится ключевой матч тура?

— Мне кажется, игра будет достаточно интересной. «Динамо» и «Спартак» — команды, которые неплохо подготовились в межсезонье. Очень любопытно посмотреть, в чью пользу закончится встреча. В итоговой таблице очки, которые будут набраны в этом матче, будут играть не последнюю роль.

— Как вам «Спартак»? С «Рубином» сыграл неудачно, но разгромил «Краснодар».

— «Спартак», наверное, чуть-чуть недооценил «Рубин». По игре было видно, что красно-белые не смогли себя перенастроить. «Рубин» хорошо подготовился. На сборах со всеми неплохо выглядел, одержав много побед. «Спартак» просто не очень хорошо настроился.

«Краснодар» же был не в своей тарелке. Команду болтает. Они столько пропустили за последние две-три встречи, что начали играть от обороны. А если ты пропускаешь, то не всегда можешь забить на один гол больше. Красно-белые забили почти все, что создали. Если брать какой-то усредненный «Спартак» по двум этим матчам, то команда в хорошем состоянии. Но дифирамбы петь рано. Встреча с «Динамо» расставит все по местам.

— Как вам форма Промеса? Насколько он влияет на игру «Спартака»?

— В последнем матче с «Краснодаром» было видно, что одно его присутствие на поле влияет на команду. Она становится более гибкой. Промес может в одиночку решить эпизод в свою пользу за счет индивидуальных действий, а может отдать передачу. Когда мяч у Промеса, болельщики ждут остроты. Конечно, он пока не в той форме, в которой мы привыкли его видеть, когда он восхищал болельщиков. Трудно сказать, когда он ее наберет. Конечно, от игры к игре нападающий будет прибавлять.

— В «Спартаке» уже подготовили небольшой список сменщиков тренера Доменико Тедеско. У вас какое видение, кто должен возглавить клуб?

— В идеале это должен быть российский тренер, который будет говорить с футболистами на одном языке. Но это в идеале. Вообще мне эта тема не нравится. Она с конца прошлого года муссируется. Мне непонятно, как игроки воспринимают Тедеско, который то уходит, то остается. На мой взгляд, это не очень хорошая ситуация. Представьте, что руководитель фирмы уходит, и сотрудники не знают, что их ждет. Это вообще плохая ситуация для любой сферы, не только для спорта.

— Надо было прощаться с Тедеско, когда он изъявил желание уйти?

— Ну да. Время же было достаточно — около двух месяцев. Почему вопрос не решили — знают только руководители клуба. Но надо отдать должное футболистам «Спартака», которые нацелены на высокие места, выкладываются на поле, играют с огоньком в глазах.

— «Рубин» — пока главная сенсация рестарта сезона?

— Мне очень импонирует работа Слуцкого, в каком бы клубе он не был. Нравится его манера и то, что он пытается донести до игроков, в какой футбол хочет играть. В первой части сезона «Рубину» чуть не повезло, недобрали очков. Но и времени было не так много, чтобы создать конкурентоспособную команду. Казанцы способны обыгрывать топ-клубы, бороться за высокие награды. Думаю, это не последняя сенсация от них в нынешнем сезоне.

Сейчас из-за пандемии все непредсказуемо. Но у «Рубина» 34 очка, и отставание от «Спартака» составляет всего четыре балла. Так что все возможно. Мы видим, что после перерыва «Зенит» был в одиночестве на первом месте, а сыграли две игры, и все сразу запуталось.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Мне кажется, они не очень хорошо подготовились. В Кубке проиграли и вылетели, хотя на этой стадии должны были проходить дальше. И игры чемпионата показывают, что в команде не все в порядке и она не так готова, как хотят тренеры. Все думали, что «Зенит» досрочно станет чемпионов, а сейчас появились вопросы.

В межсезонье не все футболисты «Зенита» провели полноценные сборы. Наверное, четыре-пять матчей команде еще понадобится, чтобы подвести всех игроков к общему знаменателю.

— ЦСКА через тур играть с «Зенитом». Как оцените перспективы армейцев в борьбе за «золото»?

— В этой гонке ЦСКА — фаворит. Армейцы неплохо подготовились ко второй части сезона. Думаю, они выглядят гибче и разнообразнее, чем «Зенит».

— Главное открытие этого сезона для вас?

— Денис Макаров из «Рубина», хотя я его и раньше видел. Просто удивляло, почему молодой полузащитник выходил то в старте, то оставался в запасе. Наверное, это стратегия Слуцкого, так подводить игрока к основе. Думаю, в оставшихся матчах Макаров станет крепким игроком старта.

— А кто лучший тренер чемпионата России на сегодня?

— Сложно сказать. Мне импонирует работа Слуцкого, который за год сделал команду, дважды обыгравшую «Зенит» и ЦСКА. Еще Федотов неплохо выстраивает коллектив в «Сочи».

— Как вам Федотов, как кандидат для перехода в «Спартак»?

— Он не работал никогда в топовой команде. Хотя и показал, что умеет со средним клубом показывать результат и ставить игру. Раз он с командой средней руки смог построить что-то, то мог бы себя попробовать и в топ-клубе. Но в «Спартаке» любого тренера ждет другой уровень давления: и со стороны болельщиков, и со стороны руководства. Там всем работать тяжелее.