Встань на ворота: как ЦСКА сыграет с «Локо» после потери Акинфеева

Возобновление чемпионата России по футболу после двухмесячного перерыва совпало с серьезной кадровой интригой в центральном матче тура. Дерби «Локомотив» – ЦСКА (27 февраля) пройдет без главной звезды армейской команды, а возможно и всего турнира — вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева.

Накануне тура пресса писала, что 34-летний голкипер выбыл из-за заболевания ковидом. Позже ЦСКА официально подтвердил, что Акинфеев не сыграет в предстоящем матче, но объяснил пропуск игры другим диагнозом — ОРВИ. Руководство красно-синих решило не полагаться на имеющихся сменщиков своей легенды и вернуло в состав Илью Помазуна, первую половину сезона проведшего на правах аренды в екатеринбургском «Урале». В арендном договоре был прописан пункт, позволявший ЦСКА вызвать 24-летнего вратаря по ходу сезона, хотя изначально предполагалось, что он будет выступать в Екатеринбурге до конца чемпионата.

«Локомотив» – ЦСКА

Центральный матч 20-го тура определит дальнейшие перспективы обеих команд в весенней части сезона. ЦСКА идет на втором месте, опережая преследующий его «Спартак» на два очка и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре. Для подопечных Виктора Гончаренко важно победить в предстоящем дерби, чтобы укрепить позиции в борьбе за Лигу чемпионов на следующий сезон и попытаться догнать петербургский клуб.

Илья Помазун уже присоединился к команде и начал тренироваться с армейцами. В составе «Урала» он провел успешные полгода, став одним из лучших голкиперов первой половины сезона. Помимо Акинфеева из-за болезни выбыл и центральный защитник Игорь Дивеев.

— Думаю, потеря Акинфеева не пройдет бесследно — для ЦСКА это ключевая фигура, — заметил в беседе с «Известиями» экс-капитан армейцев Дмитрий Кузнецов. — На Игоре держится вся оборона команды. Потеря вратаря такого уровня должна повлиять на остальных игроков. Возможно, появится какая-то неуверенность. С другой стороны, тут двоякая ситуация. Может быть, защитники, зная, что сзади находится не Акинфеев, будут более собранно и ответственно действовать, не допускать ошибок.

«Локомотив» находится в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. От третьей строчки его отделяет семь очков. В декабре, по итогам провальной первой половины сезона у «железнодорожников» сменилось руководство. Вместо Василия Кикнадзе на пост генерального директора пришел Владимир Леонченко. Также поменялась большая часть совета директоров клуба, включая его председателя — Анатолий Мещеряков уступил место Александру Плутнику.

Первые в году официальные матчи команды провели в воскресенье дома в рамках 1/8 финала Кубка России. ЦСКА без особых проблем обыграл хабаровский СКА (2:0), а «Локомотив» — «Тамбов» (3:0).

— Сейчас тяжело судить о состоянии команд, поскольку они провели только первые матчи после перерыва, причем сразу кубковые, — добавил Кузнецов. — Хорошо, что ЦСКА и «Локо» играли против соперников ниже классом. У армейцев это была команда из низшей лиги, а у «железнодорожников» — с последнего места в РПЛ, причем собранная только накануне встречи. Не надо было прилагать сверхусилий, чтобы победить. За счет этих матчей клубы втянулись в сезон и теперь в дерби им должно быть полегче.

«Зенит» – «Ростов»

Лидер чемпионата в субботу вылетел из Кубка России, проиграв дома тульскому «Арсеналу» (1:2). После этого к команде Сергея Семака появилось немало вопросов, хотя играли они не оптимальным составом. Не все эксперты уверены, что команда удержит первое место, поэтому питерцам надо обыгрывать неуступчивый «Ростов», чтобы сохранить комфортный отрыв от преследователей.

Донской клуб по-прежнему занимает пятое место и претендует на второе подряд попадание в еврокубки. Правда, поход подопечных Валерия Карпина за Кубком тоже закончился — в воскресенье они уступили дома грозненскому «Ахмату» (0:1). После этой игры клуб разорвал контракт с полузащитником Романом Еременко, который долгое время был лидером команды, но после того, как в прошлом году тяжело перенес коронавирус, сильно сдал.

— «Зенит» провел плохой матч с «Арсеналом», но состав у команды был не оптимален, поэтому пока не ясно, в какой форме питерцы, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — «Ростов» неважно провел ряд контрольных встреч, включая игру с «Локомотивом» (0:3). И поражение от «Ахмата» тревожит, особенно, если вспоминать, как нехорошо команда проводила концовки прошлых двух сезонов. Но здесь ничего не поделаешь, трудно давать стабильный результат, когда постоянно меняешь состав. Ведь не зря говорят, что сильную команду строят по три года. А ростовчанам приходится продавать футболистов, чтобы обеспечить себе бюджет.

«Спартак» – «Рубин»

Красно-белые провалили концовку прошлого года и отстали от «Зенита» на шесть очков. Теперь им нельзя допускать осечки, чтобы бороться с питерским клубом за золото. Более реалистичной выглядит борьба с ЦСКА за второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов. От армейцев «Спартак» отделяет два балла. Но и позади команды Доменико Тедеско на том же расстоянии находится «Сочи», который не прочь вытеснить москвичей из первой тройки.

В середине недели в расположение «Спартака» прибыл полузащитник Квинси Промес. Он выступал за красно-белых в 2014–2018 годах и стал одним из главных творцов чемпионства в сезоне-2016/17 — единственного золота клуба за 16 лет. Трансфер Промеса из «Аякса» долго оформлялся — о нем говорили почти всю зиму. Одно время казалось, что он на грани срыва. Но в итоге болельщики дождались возвращения своего кумира, без которого «Спартак» уже неудачно начал 2021 год, вылетев из Кубка России в результате поражения в московском дерби от «Динамо» (0:2).

«Рубин» неважно провел первую часть сезона и сейчас идет девятым. От третьего места подопечные Леонида Слуцкого отстают на семь очков. Для них воскресный матч в Москве будет первым официальным в году — из Кубка России они вылетели еще осенью.

— Промес только приехал и до воскресного матча будет иметь мало времени, чтобы потренироваться с командой, — пояснил «Известиям» бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — Но он поможет «Спартаку» при наличии нужных кондиций. А они у него должны быть, поскольку он не отдыхал последние месяцы, а играл, причем не абы где, а за «Аякс». Это как минимум уровень Лиги чемпионов. Поэтому Промес должен безболезненно влиться в «Спартак» и стать хорошим усилением.

В 20-м туре пройдет еще пять матчей: «Тамбов» – «Ротор», «Химки» – «Уфа», «Сочи» – «Арсенал», «Ахмат» – «Динамо», «Краснодар» – «Урал».