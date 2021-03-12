Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Динамо» — «Спартак»

Меньше месяца назад эти команды играли между собой в Кубке России. Тогда «Динамо» победило со счётом 2:0 и выбило «Спартак» из розыгрыша. Теперь красно-белые попробуют взять реванш уже в рамках РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско точно будут на кураже, так как после неудачного начала года в предыдущем туре они разгромили дома «Краснодар» (6:1). В той игре свой первый гол после возвращения в «Спартак» забил Квинси Промес, а также по дублю оформили находящиеся в отличной форме нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон. Но и динамовцы сейчас на ходу — они одержали победы во всех трех матчах после возобновления сезона. Очевидно, зрителей в предстоящем дерби ждёт крайне непредсказуемое противостояние.

13 марта, 19:00. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Шестой матч. «Барыс» — «Металлург»

В КХЛ подходит к концу начальная стадия плей-офф. Уже определились семь из восьми участников второго раунда: ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Локомотив». В ближайшие выходные пройдут решающие битвы в оставшейся серии. В пятницу место в полуфинале Восточной конференции может себе обеспечить магнитогорский «Металлург», если обыграет в шестой игре на выезде казахстанский «Барыс». В случае поражения «Магнитки», ей придётся в воскресенье принять коллектив из Нурсултана на своём льду в решающем седьмом матче.

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров

12 марта, 16:30, «Барыс Арена» (Нурсултан, Казахстан). 14 марта, 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап

Международный биатлонный сезон подходит к концу. Второй подряд мартовский этап Кубка мира пройдёт в чешском Нове-Место. Он станет предпоследним. Предолимпийский год сложился крайне сложно для российских биатлонистов. Они провалились на февральском чемпионате мира, а в ходе этапов Кубка мира добивались лишь локальных успехов. Поэтому в предстоящие выходные у Светланы Мироновой, Александра Логинова, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и других наших «стреляющих лыжников» появится один из последних шансов громко хлопнуть дверью перед отпуском.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

12 марта, 19:30, спринт, женщины. 13 марта, гонка преследования: 16:45, мужчины; 19:30, женщины. 14 марта: 12:25, смешанная эстафета; 15:45, супермикст. Биатлонный комплекс «Высочина» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап

У лыжников тоже сезон подходит к концу. На прошлой неделе они провели чемпионат мира, где сборная России выступила неоднозначно, завоевав несколько медалей, но ограничившись лишь одним золотом Александра Большунова, угодившего в ряд скандалов. Между тем, завершающийся Кубок мира стал для 24-летнего лыжника триумфальным. Ещё в начале февраля он обеспечил себе вторую подряд победу в нём. Вряд ли упустит второе место в общем зачёте Иван Якимушкин. Также в первой десятке у мужчин расположились ещё четверо наших — Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Денис Спицов и Артем Мальцев. У женщин второе место попытается удержать Юлия Ступак. Также в десятке закончат сезон Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Для этого им осталось провести по две гонки на заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в выходные.

Фото: РИА Новости/Федерико Модика

13 марта, масс-старт: 13:40, мужчины; 17:30, женщины. 14 марта, гонка преследования: 10:15, женщины; 12:35, мужчины. «Лыжный комплекс» (Энгадин, Швейцария). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Олимпиакос» — «Зенит»

Ещё недавно петербургский «Зенит» уверенно шёл в первой восьмёрке регулярного чемпионата Евролиги и производил впечатление команды, которая без особых проблем должна проходить в четвертьфинал турнира. Но с конца января клуб из Северной столицы проиграл три из шести матчей, и теперь замыкает первую восьмёрку, рискуя из неё выпасть. Одним из вероятных преследователей питерцев может стать греческий «Олимпиакос». Чтобы удержаться в зоне плей-офф, «Зениту» необходимо кровь из носу побеждать в выездном матче против этой команды.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

12 марта, 20:00. Peace and Friendship Stadium (Пирей, Греция). Прямая трансляция на «Матч! Страна»