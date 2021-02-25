«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу над германской «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла 24 февраля в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и закончилась со счетом 2:0. Мячи в ходе матча забили Бернарду Силва на 29-й минуте и Габриэл Жезус на 65-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс». Ответный матч пройдет 16 марта в Манчестере.

Футболисты португальского «Порту» дома переиграли итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила 17 февраля на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.