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«Ювентус» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

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Футболисты португальского «Порту» дома переиграли итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча проходила 17 февраля на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Порту» открыли счет уже на второй минуте матча благодаря точному удару Мехди Тареми, а в самом начале второго тайма увеличили отрыв в игре стараниями Мусса Марега. В составе «Ювентуса» на 81-й минуте забил Федерико Кьеза.

При этом форвард итальянского клуба Криштиану Роналду несколько раз в конце встречи упускал возможность отличиться. Так, португалец потерял мяч после столкновения с одноклубником Алексом Сандру, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, после падения у ворот соперников на последней минуте матча Роналду настаивал на пенальти, однако арбитр остался непреклонен.

Ответная игра команд состоится 9 марта в итальянском Турине.

Накануне английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0 над немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этот же день «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на этапе 1/8 финала ЛЧ одолел «Барселону» с результатом 4:1.

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