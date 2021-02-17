Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) забил свой 20-й мяч в составе каталонцев в текущем сезоне, сообщает во вторник, 16 февраля, портал OptaJoe.

На 27-й минуте аргентинец отрыл счет матча, успешно реализовав пенальти. Тем не менее ПСЖ одержал волевую победу во встрече благодаря хет-трику форварда парижан Килиана Мбаппе, еще один гол забил Мойзе Кин.

Таким образом, Месси уже 13-й сезон подряд поражает ворота соперников в составе «Барселоны» 20 раз.

Кроме того, как пишет «Спорт-Экспресс», аргентинский футболист забивает в Лиге чемпионов 17 лет подряд подряд — с 2005 по 2021 год, повторив тем самым достижение экс-форварда «Реала» и «Шальке» Рауля Гонсалеса.

10 февраля стало известно, что Лионель Месси признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком десятилетия.