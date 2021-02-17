«Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0 над немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Победу англичанам принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане на 53-й и 58-й минутах соответственно. Ответная игра пройдет 10 марта, передает «Спорт-Экспресс».

Изначально встреча должна была пройти в Лейпциге, однако въезд в Германию из Великобритании закрыт до 17 февраля из-за выявления в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

4 февраля «Ливерпуль» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые с 1984 года проиграл команде «Брайтон энд Хоув Альбион».