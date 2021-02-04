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«Ливерпуль» впервые с 1984 года проиграл «Брайтону»

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В матче 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) футболисты «Ливерпуля» на домашней арене проиграли «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла 3 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник Стивен Альсате, для которого этот мяч стал дебютным в АПЛ, уточняет «Спорт-Экспресс».

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» впервые с 29 января 1984 года, пишет ТАСС. Тогда команды встретились в рамках четвертого тура Кубка Англии и футболисты «Брайтона» забили два безответных гола. С тех пор клубы провели 12 встреч, в 10 из них побеждали ливерпульцы, еще две игры заканчивались ничьей.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 40 очками занимает четвертое место. «Брайтон» набрал 24 очка и расположился на 15-й строчке.

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