«Ливерпуль» впервые с 1984 года проиграл «Брайтону»

В матче 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) футболисты «Ливерпуля» на домашней арене проиграли «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла 3 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник Стивен Альсате, для которого этот мяч стал дебютным в АПЛ, уточняет «Спорт-Экспресс».

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» впервые с 29 января 1984 года, пишет ТАСС. Тогда команды встретились в рамках четвертого тура Кубка Англии и футболисты «Брайтона» забили два безответных гола. С тех пор клубы провели 12 встреч, в 10 из них побеждали ливерпульцы, еще две игры заканчивались ничьей.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 40 очками занимает четвертое место. «Брайтон» набрал 24 очка и расположился на 15-й строчке.