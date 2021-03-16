Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

Эксперт назвала условия получения повышенной пенсии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственные награды и звания могут помочь россиянам получить повышенную пенсию и льготы. Об этом рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Прикосновенный резерв: разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год
Участники рынка попросили Минфин ускорить внесение законопроекта

«Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например, «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности ведомственных министерств и так далее)», — рассказала Пискунова изданию «Взгляд».

Претендовать на повышенную пенсию могут и региональные льготники. Получить такое звание могут те, кто работал в одном регионе 40 лет, а после получил грамоту от главы региона, почетное звание или медаль за заслуги в развитии региона.

Те, кто подходят под указанную категорию, могут получить право, например, на бесплатный проезд, но только в своем регионе.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что суммировать льготы не получится. Пенсионеру необходимо выбрать только те, что будут для нее наиболее выгодны.

Глава Минтруда Антон Котяков 10 марта сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, правительство передало их в администрацию президента Владимира Путина. Тогда же министр выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

4 января президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021