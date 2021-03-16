Эксперт назвала условия получения повышенной пенсии

Государственные награды и звания могут помочь россиянам получить повышенную пенсию и льготы. Об этом рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

«Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например, «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности ведомственных министерств и так далее)», — рассказала Пискунова изданию «Взгляд».

Претендовать на повышенную пенсию могут и региональные льготники. Получить такое звание могут те, кто работал в одном регионе 40 лет, а после получил грамоту от главы региона, почетное звание или медаль за заслуги в развитии региона.

Те, кто подходят под указанную категорию, могут получить право, например, на бесплатный проезд, но только в своем регионе.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что суммировать льготы не получится. Пенсионеру необходимо выбрать только те, что будут для нее наиболее выгодны.

Глава Минтруда Антон Котяков 10 марта сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, правительство передало их в администрацию президента Владимира Путина. Тогда же министр выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

4 января президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.