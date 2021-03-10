Предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам передали президенту

Глава Минтруда Антон Котяков в среду, 10 марта, сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, правительство передало их в администрацию президента.

«Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство предоставило в администрацию президента», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы.

Котяков также выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

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