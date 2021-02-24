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Прикосновенный резерв: разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год

Участники рынка попросили Минфин ускорить внесение законопроекта
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Прикосновенный резерв: разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год
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2021-02-23 20:43:17
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Разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), запланирована только на 2022 год. Это следует из графика законопроектной деятельности Минфина. В Центробанке «Известиям» сообщили, что документ по страхованию взносов в размере 1,4 млн рублей уже готов. Пенсионные саморегулируемые организации (СРО) обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой ускорить внесение документа (письмо есть у «Известий»). Как считают участники рынка, это позволит повысить доверие граждан к системе добровольных пенсий. Эксперты же отмечают, что без СГПУ НПО невозможна реформа пенсионных накоплений (стоит в графике Минфина на 2021-й). По крайней мере, в том виде, в котором она обсуждалась с 2016 года. Это может означать, что правительство пока не определилось с подходом к реформе и нас могут ждать сюрпризы, учитывая возможное слияние внебюджетных фондов.

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Запутались в пенсиях

На прошлой неделе стало известно, что Минфин планирует к 15 декабря этого года подготовить в режиме совершенной секретности и внести в правительство нормативную базу для создания добровольной накопительной системы. Она необходима не только для того, чтобы повысить благосостояние будущих пенсионеров, но и для решения проблемы с накоплениями, которые сформированы у граждан в рамках ОПС (обязательная пенсионная система). Трудность возникла из-за продолжающегося с 2014-го моратория на пенсионные накопления. В 2016 году ЦБ и Минфин первый раз представили концепцию, которая предполагала, что эти средства из ОПС будут переведены в добровольный формат и станут, по сути, резервами (средства, формирующиеся в рамках НПО).

Концепция стала законопроектом о гарантированном пенсионном плане, но не была одобрена правительством, о чем уже неоднократно писали «Известия». Кроме того, реализации этих планов мешает и то, что накопления защищены государственной системой гарантирования, а резервы — нет.

Прикосновенный резерв
пенсия
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В 2019 году ЦБ впервые заговорил о страховке и для средств, которые формируются в НПО. В октябре 2020-го регулятор разослал для обсуждения концепцию гарантирования пенсионных резервов. Согласно документу, под защиту государства попадают взносы на сумму не более 1,4 млн рублей и выплаты — не более двух социальных пенсий (на текущий момент порядка 11,5 тыс. рублей).

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И хотя изначально предполагалось, что СГПУ НПО необходима для реформы пенсионных накоплений, из-за длительного и безрезультатного процесса Центробанк сконцетрировался на развитии классического негосударственного страхования. Поэтому и поторопился с разработкой концепции. Законопроект на основании этой концепции уже подготовлен и обсуждается с Минфином, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Важно отметить, что, поскольку ЦБ не имеет права законодательной инициативы, предложения регулятора вносятся через финансовое ведомство, тем более что в данном случае именно оно назначено ответственным за выполнение. Как следует из утвержденного плана-графика госпрограммы по управлению госфинансами и регулированию финрынка, подготовка проекта должна начаться только в январе 2022-го, а внесение документа в правительство запланировано до 15 декабря 2022-го.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратились к главе Минфина с просьбой ускорить подготовку и внесение проекта СГПУ НПО. В своем письме СРО ссылаются на необходимость развития добровольного пенсионного страхования, которое в условиях моратория стало единственной возможностью повышения в будущем благосостояния людей на заслуженном отдыхе. По мнению участников рынка, введение системы гарантирования НПО поможет вернуть доверие населения к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам.

Прикосновенный резерв
минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В них, как отмечено в письме, по состоянию на сентябрь 2020 года на прибавку к пенсии копят 6,16 млн граждан, а объем резервов составил 1,43 трлн. рублей. 1,57 млн граждан уже получают негосударственную пенсию.

Участники рынка согласны с параметрами, которые заложены в законопроекте, пояснил «Известиям» президент СРО НАПФ Константин Угрюмов.

— Единственное, мы считаем необходимым включить в суммарный размер гарантийного возмещения, не превышающий 1,4 млн рублей, начисленный инвестдоход при его наличии, — добавил он.

Прикосновенный резерв
пенсионер
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Инициатива поступила в Минфин и находится на рассмотрении, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Смена концепции

Опрошенные «Известиями» эксперты увидели смысл в сроках работы над СГПУ НПО. Скорее всего, Минфин еще не принял окончательное решение, на базе какого финансового института будет происходить масштабная реформа пенсионных накоплений, не исключила профессор кафедры «Финансы и цены» РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Предполагалось, что это будут НПФ, но сейчас выбор уже не так однозначен из-за возможного грядущего объединения внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), сказала эксперт.

— После очередного продления моратория на взносы в накопительную часть ОПС стало совершенно очевидно, что в ближайшей перспективе стоит ожидать перевода накопительного компонента в добровольную систему. Самым логичным видится выбор в качестве института НПФ. Но для этого система гарантий должна быть унифицирована, — подчеркнула Юлия Финогенова.

Прикосновенный резерв
пенсионерка
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Поскольку средний счет по программам НПО составляет 201 тыс. рублей (что, кстати, почти в три раза больше, чем в ОПС), то планка номинала взносов в 1,4 млн. рублей вполне достаточна, считает эксперт.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, напротив, полагает, что 1,4 млн рублей покрытия явно недостаточно, но надо с чего-то начинать. По его мнению, после введения моратория доверие граждан к формированию дополнительной пенсии не вернуть. Но можно, по крайней мере, попробовать.

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