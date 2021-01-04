Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает в понедельник, 4 января, пресс-служба Кремля.

Данную задачу глава государства поставил перед правительством Российской Федерации.

Поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2021 года.

В конце декабря Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился с необходимостью рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Вместе с тем в конце октября глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо. Он добавил, что важно сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают.

В октябре аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.