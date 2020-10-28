Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, выступая в Госдуме 28 октября.

«Пенсии — это компенсации за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — сказал Силуанов.

По словам министра, заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем в среднем выше, чем темпы инфляции.

Индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо, подчеркнул министр.



«Поскольку в случае после выхода на пенсию человек, который получает и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — отметил глава Минфина.

Он заявил, что важно сосредоточиться на тех пенсионерах, которые не работают.

Ранее, 22 октября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.