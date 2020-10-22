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ГД приняла в I чтении проект о продлении заморозки накопительной пенсии

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ТАСС.

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С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. По законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 млрд рублей.

Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и соцполитике, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день заместитель министра финансов России Антон Дроздов сообщил, что законопроект о новой добровольной системе пенсионных накоплений в России может быть представлен в 2021 году.

В конце сентября Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал данную инициативу профсоюзов и отметил, что накопительную часть пенсии изначально не нужно было вводить в систему обязательного пенсионного страхования.

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