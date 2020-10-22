Минфин в 2021 году представит законопроект о пенсионных накоплениях

Законопроект о новой добровольной системе пенсионных накоплений в России может быть представлен в 2021 году. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил заместитель министра финансов РФ Антон Дроздов.

«Мы исходим из того, что необходимо в обществе достигнуть консенсуса по этому вопросу. И, как здесь уже было сказано, было несколько вариантов концепции законопроекта, и в результате в последнем варианте это исключительно добровольный формат», — сказал Дроздов на заседании Госдумы.

По его словам, в настоящее время законопроект находится на межведомственном согласовании. «И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ и вашему вниманию», — заключил замминистра.

В прошлом году Минфин опубликовал проект гарантированного пенсионного плана, который призван мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию. Документ вызвал критику со стороны Министерства труда, Союза промышленников и предпринимателей, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве — в частности, в нем нашли лазейку для обналичивания пенсий, замороженных с 2014 года.

В начале 2020 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что цель минфина — создать удобную систему добровольных пенсионных накоплений, предусматривающую наличие государственных гарантий и налоговых льгот.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 30 сентября заявлял, что вопрос накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после появления в России добровольной системы накоплений.