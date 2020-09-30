Прямой эфир

Силуанов прокомментировал вопрос отмены накопительной части пенсии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после появления в России добровольной системы накоплений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 30 сентября, комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе
С 2021 года выплаты предлагают увеличивать работающим и неработающим пенсионерам

По его мнению, для того чтобы граждане могли накапливать пенсию и их доходы при выходе на пенсию сокращались минимально, нужно создавать для этого возможности.

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — передает его слова «РИА Новости».

Министр напомнил, что перечисления в накопительную часть пенсий в России сейчас заморожены.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике также выступили за отмену накопительной части пенсии. По мнению главы комитета Ярослава Нилова, накопительную часть пенсии не следовала вводить в систему обязательного пенсионного страхования. Он подчеркнул, что это должно быть исключительно добровольное решение граждан.

Ранее в этот же день, стало известно, что правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2023 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Газета.ру». Предложенные изменения не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц, отмечается в пояснительной записке к документу.

Если закон вступит в силу, в 2023 году трансферт из бюджета в ПФР сократится на 669,3 млрд рублей.

29 сентября Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. В письме говорится о том, что при средней продолжительности жизни в 72 года фактический период дожития может быть 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, однако в 2015 году этот показатель увеличился до 19 лет, а в 2021-м — до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — подчеркивается в документе.

Накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и позже за счет выплат работодателями страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020