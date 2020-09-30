Силуанов прокомментировал вопрос отмены накопительной части пенсии

Вопрос накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после появления в России добровольной системы накоплений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 30 сентября, комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) председателю правительства России Михаилу Мишустину.

По его мнению, для того чтобы граждане могли накапливать пенсию и их доходы при выходе на пенсию сокращались минимально, нужно создавать для этого возможности.

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — передает его слова «РИА Новости».

Министр напомнил, что перечисления в накопительную часть пенсий в России сейчас заморожены.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике также выступили за отмену накопительной части пенсии. По мнению главы комитета Ярослава Нилова, накопительную часть пенсии не следовала вводить в систему обязательного пенсионного страхования. Он подчеркнул, что это должно быть исключительно добровольное решение граждан.

Ранее в этот же день, стало известно, что правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2023 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Газета.ру». Предложенные изменения не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц, отмечается в пояснительной записке к документу.

Если закон вступит в силу, в 2023 году трансферт из бюджета в ПФР сократится на 669,3 млрд рублей.

29 сентября Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. В письме говорится о том, что при средней продолжительности жизни в 72 года фактический период дожития может быть 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, однако в 2015 году этот показатель увеличился до 19 лет, а в 2021-м — до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — подчеркивается в документе.

Накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и позже за счет выплат работодателями страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года.