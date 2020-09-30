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Профсоюзы попросили отменить в России накопительную часть пенсии

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии. Текст направленного главе правительства письма был опубликован 29 сентября на сайте ФНПР.

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По мнению организации, при условии существования накопительной части в системе обязательного пенсионного страхования следует применять единые нормы, а не отдельные подходы для каждого элемента.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы… пенсионного страхования», ― говорится в письме.

В настоящее время накопительная пенсия формируется за счет уплаты работодателями страховых взносов, а также в случае направления гражданами средств из маткапитала на формирование пенсионных накоплений.

28 сентября стало известно, что Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсий россиян на карты платежной системы «Мир». Ранее планировалось, что все выплаты будут осуществляться с 1 октября только на карты национальной платежной системы.

В понедельник юристы рассказали, кто может рассчитывать на выплату двух пенсий. Среди таких категорий граждан военнослужащие, их семьи и ветераны Великой Отечественной войны.

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