Россиянам назвали условия получения двух пенсий

В России предусмотрена выплата двух пенсий для определенных категорий граждан, рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Речь идет о военнослужащих, ветеранах Великой Отечественной войны, граждан, переживших блокаду Ленинграда, семей военных, погибших или получивших травмы при исполнении обязанностей.

Такие категории россиян имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

«В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут», — уточнила Ермолаева 28 сентября агентству «Прайм».

Что касается, родителей или вдов погибших военных, они имеют право на страховую и пенсию по потере кормильца.

Аналогичные правила действуют в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем. Получатели государственных выплат должны в обязательном порядке оформить карту «Мир». Исключения составят граждане, которым деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой.