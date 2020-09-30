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В Госдуме поддержали идею отменить накопительную часть пенсии

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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил за отмену накопительной части пенсии в беседе с «Известиями» в среду, 30 сентября.

Накануне Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

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«Накопительные средства, которые у граждан есть, они никуда не деваются. C момента действия заморозки [накопительной части пенсии] весь тариф 22%, который поступает от работодателя, идет на страховую пенсию гражданина», — сказал Нилов.

По мнению депутата, накопительную часть пенсии изначально не нужно было вводить в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).

«Это должно быть исключительно добровольное решение граждан, как это действует в других странах. <...> Миллиарды наши граждане уже потеряли на так называемых переходах, когда обманным и коррупционным путем, под действием агрессивной рекламы граждан побуждали переходить из одного НПФ в другой, не предупреждая о том, что переход должен сопровождаться информированием об этом переходе Пенсионного фонда за пять лет, для того чтобы сохранить заработанные средства», — сказал депутат.

Теперь же уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам подорван и побудить граждан добровольно формировать себе пенсию будет крайне сложно, полагает парламентарий.

Вопрос вывода накопительной части из системы обязательного пенсионного страхования решается не на уровне правительства, а путем изменения действующего пенсионного законодательства, заключил депутат.

28 сентября стало известно, что Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсий россиян на карты платежной системы «Мир». Ранее планировалось, что все выплаты будут осуществляться с 1 октября только на карты национальной платежной системы.

В понедельник юристы рассказали, кто может рассчитывать на выплату двух пенсий. Среди таких категорий граждан — военнослужащие, их семьи и ветераны Великой Отечественной войны.

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