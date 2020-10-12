Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Число задержанных на демонстрациях в Белоруссии превысило 500 человек
Мир
Во Франции мортиры с фейерверками собираются прировнять к оружию
Экономика
Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд
Наука
Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в российском сегменте
Мир
Украинских школьников из-за пандемии отправят на каникулы раньше

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По оценке рейтингового агенства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд рублей, но она нуждается в уточнении.

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе
С 2021 года выплаты предлагают увеличивать работающим и неработающим пенсионерам

«При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год», — заявил Антон Табах.

Как полагают эксперты, частично компенсировать дополнительные расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), уже в прошлом году бюджет «сэкономил» (в прямом смысле это нельзя назвать экономией, так как эти расходы не были заложены в бюджет – прим. «Известия») 21,5 млрд рублей. Хотя изначально прогнозировалось, что первый ощутимый результат от реформы — порядка 9 млрд рублей — будет получен в 2020-м. В этом году агентство прогнозирует эффект уже в 50-70 млрд рублей.

Во вторник 6 октября после встречи с главами политических фракций в ГД президент поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации, что отвечало бы задаче социальной справедливости.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. За прошедшее с этого момента время оппозиционные думские партии и некоторые сенаторы неоднократно вносили законопроекты о возобновлении индексации пенсионерам, которые продолжают трудиться. Однако поддержки ни большинства депутатов, ни правительства эти инициативы не имели.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020