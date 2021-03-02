Матвиенко сообщила об отсутствии возражений по индексации пенсий

В российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — рассказала спикер в интервью «РИА Новости».

Она также полагает, что уже в следующем бюджетном цикле правительство найдет деньги для данных нужд, однако, о сроках начала самой индексации говорить пока рано. По словам Матвиенко, главной целью в этом направлении является поиск источников финансирования, которые смогут обеспечить ежегодную индексацию.

Председатель Совфеда выразила надежду на скорое решение вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал 9 февраля том, как продвигается вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

По его словам, экспертное подразделение в администрации президента будет рассматривать варианты индексации пенсий работающих пенсионеров.Он указал, что по поручению президента Владимира Путина правительство представило свое видение решения вопроса и после рассмотрения всех вариантов будет приниматься конкретное решение.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Государственную думу 22 января. На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

Согласно документу, предполагается, что социальные денежные выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

В октябре 2020 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что на возобновление индексации работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии работающих пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.