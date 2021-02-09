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В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

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Экспертное подразделение в администрации президента будет рассматривать варианты индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом на брифинге 9 февраля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что по поручению президента Владимира Путина правительство представило свое видение решения данного вопроса и после рассмотрения всех вариантов будет приниматься конкретное решение.

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«Поручение по формулированию выполнено, теперь уже нужно определиться с тем, как лучше поступить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

4 января президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

К 1 февраля вопрос об индексации пенсий был проработан в российском правительстве. В тот же день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации.

Тогда же Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.

В 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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