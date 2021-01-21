Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей

В России после индексации с 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем составила 1039 рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в четверг, 21 января.

Индексация пенсий с наступлением нового года составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за 2020 год. Изменения коснулись 32 млн граждан.

«Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей — это продолжение той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания комитета Совфеда по социальной политике.

19 января зампредседателя комитета Татьяна Кусайко сообщила, что медики, которые работали с заболевшими COVID-19, смогут досрочно выйти на пенсию. Возможность пересчета стажа их работы появилась ввиду того, что один месяц работы с заболевшими COVID-19 приравнивается к трем месяцам.

16 января руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что на получение пенсии больше 30 тыс. рублей в месяц в России могут рассчитывать нерaботающие рoссияне, котoрые дo 2019 гoда пoлучали ежемесячную пeнсию бoльше 25 тыс. рублeй.