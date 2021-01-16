Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тыс. рублей

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения в России пенсии больше 30 тыс. рублей в 2021 году. Его слова приводит агентства «Прайм».

По его словам, на такую выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тыс. рублей в месяц.

Эксперт отметил, что на возможность получения страховых пенсий такого размера влияет целый ряд факторов, которые недоступны для большинства граждан.

По словам Биезбардиса, средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тыс. рублей. Пенсия — это фиксированная выплата, которая устанавливается в едином размере для всех, сказал эксперт. Он добавил, что остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Так, чем выше «белая» зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и соответственно, тем выше его возможная пенсия, пояснил специалист.

Страховая пенсия может быть увеличена и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис отметил, что при выходе на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40 процентов, а при выходе на 10 лет позже — выплаты увеличиваются вдвое.

Ранее 24 ноября стало известно, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%.