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Минтруд РФ направил кабмину предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

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Министерство труда и социальной защиты РФ направило правительству предложения, согласно которым могут быть проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — приводит данные министерства «РИА Новости».

Ранее в понедельник Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, поручение дал президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос также обсуждается на уровне фракции «Единая Россия», в правительстве и профильных министерствах.

30 января стало известно, что российское правительство проиндексировало федеральные социальные пособия. С 1 февраля размер некоторых пособий возрастет на 4,9%. Речь, в частности, идет о выплатах, которые получают инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, чернобыльцы, ветераны, Герои России. Также будут проиндексированы некоторые пособия, полагающиеся семьям с детьми (единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью).

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