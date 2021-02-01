Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России 1 февраля сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, соответствующие предложения подготовлены.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию главы государства.

Ранее в этот день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Также 1 февраля Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.

Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров 4 января.

Путин отметил, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.