В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Государственную думу внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в пятницу, 22 января.

Документ был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили с 2016 года, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что на данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

«Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами», — отмечается в документе.

По оценкам парламентариев, принятие закона потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда России в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

12 января в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.