Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию
Сюжет:

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственную думу внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в пятницу, 22 января.

Настроить инструмент: пенсионным накоплениям расширят свободу вкладов
Законопроект об инвестировании в клиринговые сертификаты и депозиты небанковских кредитных организаций рассмотрят в ГД

Документ был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили с 2016 года, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что на данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

«Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами», — отмечается в документе.

По оценкам парламентариев, принятие закона потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда России в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

12 января в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Ранее, 5 января, в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021