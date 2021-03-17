Выдача подъемных: рецессию в России объявили завершившейся

Рецессия в России пришла к финалу — к такому выводу пришли в Высшей школе экономики, изучив динамику роста макроэкономических показателей. С мнением аналитиков ВШЭ, впрочем, согласны не все эксперты. В то же время и российские, и зарубежные аналитики указывают на то, что с коронакризисом Россия справилась гораздо лучше многих. Какие диагнозы ставят российской экономике и чего ждут от нее дальше, выяснили «Известия».

Два квартала

О завершении рецессии в российской экономике говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Важный вывод состоит в том, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года», — указано в «Комментариях».

Как поясняют экономисты, рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в III и IV кварталах 2020 года. ВВП показывал поквартальные темпы 4,2% и 1,7%, а инвестиции в основной капитал — 1,2% и 0,4%, соответственно.

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Кроме того, относительно слабый спад инвестиционной активности в 2020 году — одно из подтверждений того, что Россия переживает «коронакризис» менее болезненно, чем мир в целом.

«С другой стороны, не следует забывать, что еще до пандемии в России имело место существенное замедление инвестиционного процесса. Следовательно, можно говорить об эффекте низкой базы. Кроме того, не следует забывать, что самоизоляция, ограничения на перемещение и проведение массовых мероприятий очень сильно ударили лишь по ряду отраслей: по транспортной отрасли, деятельности гостиниц и предприятий общепита и т. д.», — говорится в бюллетене.

Как отмечает Максим Лалакин, член комитета по недвижимости «Деловой России», главным маркером окончания рецессии стало глобальное оживление рынка недвижимости в России — в первую очередь благодаря программе льготной ипотеки и снижению ключевой ставки.

«Строительный сектор тянет за собой логистику (перевозки), производство материалов, и, конечно, рынок труда. Отсюда экономика насыщается реальными деньгами, а следовательно, растут и другие отрасли. Плюс в окончании рецессии в России сыграли роль также мировые рынки. Мировой спрос на металл вызвал рост цен и в нашей стране, а следовательно, и увеличение его производства» — указал он.

Преждевременная радость

Впрочем, с выводами НИУ ВШЭ большинство опрошенных «Известиями» экспертов не согласились. Экономическое положение в России — менее критичное, чем в большинстве западных стран и Китае. Однако говорить о том, что спад завершился, несколько преждевременно , отмечает Людмила Шкваря, профессор экономического факультета РУДН.

«Действительно, в III квартале 2020 года отмечен рост инвестиций и ВВП, но этот квартал традиционно наиболее активный в году в России. Уже в IV квартале темп роста этих показателей существенно замедлился, что не соответствует ключевым условиям окончания спада» — отмечает экономист.

Вопросы вызывает и правило «двух кварталов» (рост ВВП на протяжении двух кварталов подряд). Так, по мнению ряда влиятельных институтов, как, например, Национальное бюро экономического анализа США (NBER), фаза рецессии определяется не только этим правилом, но и изменением макроэкономических показателей реальных доходов, занятости населения, промышленного производства и торговли на протяжение нескольких кварталов. А здесь всё не так хорошо: реальные доходы населения по итогам 2020 года упали на 3,5%, объем промышленного производства — на 2,9%.

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«Таким образом, несмотря на формальное выполнение условий окончания рецессии, говорить о переходе экономического цикла к фазе роста пока что преждевременно , — указывает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России». — Это связано с возможным пересмотром и переоценкой квартального ВВП страны, а также с возможностью его падения в следующем квартале и развития ситуации по W-образной траектории восстановления».

По мнению Виталия Манкевича, президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, говорить о переходе к росту можно будет не раньше апреля, когда появится статистика за I квартал. « Коллеги из ВШЭ объяснили завершение рецессии тем, что в III и IV кварталах был рост ВВП квартал к кварталу, но такие выводы можно делать, только сравнивая с аналогичным периодом прошлого года. Если считать «правильно», то мы всё еще в рецессии и сможем выйти из нее в I или II квартале 2021 года » — поясняет он.

Лучше, чем у других

Эксперты ВШЭ также оценили антикризисные меры в России и пришли к выводу, что наша страна впервые с 1991 года прошла кризис лучше, чем мир в целом.

«По итогам 2020 года было зафиксировано снижение российского ВВП на 3,1%. Это несколько хуже результата кризисного 2015 года (–2,0%), но заметно лучше 2009 года (–7,8%). Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (–3,5% по предварительным оценкам МВФ)», — отмечают экономисты. По их мнению, смягчить падение российской экономики помогли антикризисные меры, действие бюджетного правила, а также проводимая политика таргетирования инфляции.

В начале февраля действия российских властей в период экономического кризиса высоко оценил и Международный валютный фонд. По оценкам МВФ, продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года — после отступления второй волны коронавируса. А более быстрому восстановлению экономики может помочь эффективность российской вакцины от COVID-19.

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Хорошие перспективы российской экономике предрекло и агентство Bloomberg, признав Россию одним из самых многообещающих развивающихся рынков.

Авторы рейтинга Bloomberg изучили 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, среди которых прогноз по росту ВВП, размер внешнего долга, валютные резервы, реальная процентная ставка. Фактически исследование показало, кто лучше сумеет «догнать и перегнать» после нынешнего провала. Россия оказалась на втором месте. Аналитики указали на надежный бюджетный профиль, хорошую инвестиционную позицию и крайне низкий уровень госдолга при высоком уровне международных валютных резервов ЦБ, которые полностью его покрывают. Это означает, что вероятность дефолта сведена к минимуму.