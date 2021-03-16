Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира
Сюжет:

Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В честь 55-летия со дня завершения полета космического корабля «Космос-110», на борту которого летали животные, госкорпорация «Роскосмос» 16 марта обнародовала рассекреченные архивные материалы.

Пилотируемый рост: «Роскосмос» значительно расширяет программу пусков
В экспертной среде это связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим

Среди рассекреченных файлов — фото и видео, письма, протоколы заседания комиссий, полетное задание, программа медицинских исследований и другие материалы.

«Пятьдесят пять лет назад, 16 марта 1966 года, 22-суточным полетом корабля-спутника «Космос-110» с четвероногими «космонавтами» на борту — собаками Ветерок и Уголек — была завершена советская программа космических кораблей «Восход». Последний из «Восходов» установил мировой рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ в космосе», — сказано на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что полет должен был показать, как на живой организм воздействует нахождение на радиационном поясе земли. Кроме того, в полетах испытывались системы жизнеобеспечения для будущих пилотируемых экспедиций.

В «Роскосмосе» рассказали, что для полета отобрали двух собак, которых усадили в герметичные контейнеры с заданной газовой средой, надели на них датчики, которые также удерживали собак от движений. Питание собак осуществлялась напрямую через желудок.

Отмечается, что путешествие сильно ослабило собак: они похудели, быстро уставали, предпочитали лежать и много пили.

«В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились. Дворняги прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство», — дополнили в «Роскосмосе».

Ранее, 9 марта, стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021