Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. Об этом 9 марта сообщило космическое управление Китая.

Космические самураи: Япония обещает построить завод на Луне
Большие планы маленькой страны

Как отмечается в сообщении на сайте «Роскосмоса», документ в режиме видеоконференции подписали генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин и руководитель китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянь.

Подписавшие документ стороны, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров.

«Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне», — отметили в госкорпорации.

В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

К настоящему времени в рамках взаимодействия России и Китая успешно реализуются соглашения между «Роскосмосом» и китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в ряде проектов.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект назвал американоцентричным.

В октябре 2020 года США и Британия подписали соглашение об освоении Луны, самым крупным проектом которого станет создание Gateway. Британские власти выделили на ее строительство $20,7 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021