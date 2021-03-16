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СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке «харьковских соглашений» 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило ведомство.

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«Сотрудники главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Как уточняется, обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также в правительстве страны, передает «Газета.ру».

13 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что СБУ проведет допросы депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. Он выразил уверенность, что необходимо выяснить, почему и как прошло то голосование, которое, по его словам, влияет на Украину до сих пор.

За день до этого СБУ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц органов государственной власти за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году харьковских соглашений.

Отмечалось, что главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены с 2008 по 2010 год.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010-го «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами рады.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, подписание документа «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым» (Украина отвергает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров своей территорией. — Ред.).

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

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