СБУ возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году «харьковских соглашений» об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом 12 марта говорится в пресс-релизе украинского ведомства.

Отмечается, что главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены с 2008 по 2010 год.

«Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — отмечается в релизе.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010-го «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами рады.

Добавляется, что, по предварительной информации, подписание документа «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым» (Украина отвергает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров своей территорией. — Ред.).

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что СБУ поручено проверить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений». По его словам, против голосовавших по этому вопросу депутатов может быть возбуждено дело по статье «Госизмена».

22 июня 2020 года заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать платить деньги Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.