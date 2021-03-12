Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Мир
В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»
Мир
Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Мир
В порту Корфу загорелся круизный лайнер MSC Lirica

СБУ возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году «харьковских соглашений» об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом 12 марта говорится в пресс-релизе украинского ведомства.

Нож в спину: Украина решила поссориться с Белоруссией в угоду Западу
Киев пообещал ввести санкции против Минска, однако в последний момент передумал

Отмечается, что главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены с 2008 по 2010 год.

«Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — отмечается в релизе.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010-го «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами рады.

Добавляется, что, по предварительной информации, подписание документа «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым» (Украина отвергает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров своей территорией. — Ред.).

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что СБУ поручено проверить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений». По его словам, против голосовавших по этому вопросу депутатов может быть возбуждено дело по статье «Госизмена».

22 июня 2020 года заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать платить деньги Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021