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СБУ допросит экс-депутатов рады из-за соглашений о пребывании ЧФ РФ в Крыму

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Служба безопасности Украины (СБУ) проведет допросы депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию так называемых харьковских соглашений, содержащих условия пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

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Соответствующие решения в случае выявления нарушений обязательно последуют, подчеркнул он.

«Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им», — уточнил он 12 марта в эфире телеканала «Украина».

Данилов уверен, что необходимо выяснить, почему и как прошло то голосование, которое, по его словам, влияет на Украину до сих пор.

Накануне СБУ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц органов государственной власти за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году «харьковских соглашений».

Отмечалось, что главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены с 2008 по 2010 год.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010-го «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами рады.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, подписание документа «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым» (Украина отвергает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров своей территорией. — Ред.).

11 марта Данилов рассказал, что СБУ поручено проверить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений». По его словам, против голосовавших по этому вопросу депутатов может быть возбуждено дело по статье «Госизмена».

22 июня 2020 года заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать платить деньги Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение.

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