РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter

У Роскомнадзора (РКН) есть технические возможности для полной блокировки социальной сети Twitter на территории России. Об этом 16 марта заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«По Twitter мы параллельно запустили эту техническую линию (замедление)... Мы не исключаем, если компания не пойдет на исполнение требования российских законов, полного ограничения доступа к ее сервисам в России», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Субботин допустил замедление и других интернет-ресурсов в случае невыполнения требований законодательства.

Ранее в этот день он заявил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если она не удалит запрещенные российским законодательством материалы.

Как рассказал «Известиям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, полностью ограничить доступ россиянам в социальную сеть Twitter у ведомства не получится. По словам специалиста, это сделать не так просто.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детстской порнографии и информации об использовании наркотических средств.

Twitter в свою очередь выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети из-за замедления работы сервисов компании в России.