Twitter отреагировал на меры Роскомнадзора

Социальная сеть Twitter выразила обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Associated Press в среду, 10 марта.

Так администрация соцсети отреагировала на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса из-за игнорирования требований ведомства удалить запрещенный контент и несоблюдение российского законодательства.

Соцсеть заверила, что придерживается принципа нетерпимости к размещению публикаций о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, поощрения самоубийств, незаконных действий, в частности покупки и продажи наркотических средств, однако выступает за открытый интернет.

«Мы по-прежнему привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичные обсуждения в интернете», — приводится в статье фрагмент заявления.

Ранее в среду в Роскомнадзоре предупредили администрацию Twitter, что доступ к соцсети может быть полностью ограничен на территории России, пока не будет удален запрещенный к распространению российским законодательством контент. Также компании направлено письмо, что с целью защиты россиян от нежелательной информации с 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы сервиса. Вечером в среду РКН составил и направил в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России, ранее в этот день сообщил «Известиям» замглавы РКН Вадим Субботин.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.