В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter

Российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 марта.

«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, конечно, это вполне обоснованно», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Он также назвал это основной целью. При этом, как уточнил Песков, надзорная функция заключается в том, чтобы «все эти ресурсы действовали в рамках правового поля».

«Роскомнадзор необходимый опыт получил, наверняка этот опыт оценивает, учитывает в работе. Очевидно, что должны быть эффективны меры, чтобы вынудить эти компании выполнять законные требования этих ведомств, эти компании обязаны это сделать, если они функционируют на территории Российской Федерации», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение было принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Позднее в этот же день в ведомстве уточнили, что замедление трафика Twitter не ограничит передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент.

Член профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, комментируя решение Роскомнадзора по Twitter, заявил, что это послужит отрезвляющим душем для YouTube и прочих соцсетей.