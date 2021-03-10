В Совфеде оценили решение Роскомнадзора о замедлении работы Twitter

Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и прочих социальных сетей. Об этом 10 марта заявил член профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

«Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие социальные сети начнут выполнять все логичные требования ведомства.

По словам Башкина, Twitter давно превратился из средства коммуникации в оружие, которое используется не только против России, но и против свободы информации, слова и демократических основ.

«Эта ситуация волнует не только нашу страну, но и целый ряд других государств. В ПАСЕ в январе обсуждался вопрос вмешательства интернет-гигантов», — отметил он.

Башкин добавил, что в Совфеде обеспокоены «бесцеремонным вмешательством» интернет-гигантов в экономику и политику.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Решение было принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к совершению суицидов содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

25 февраля член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Instagram и Facebook стали лидерами по соотношению числа деструктивных материалов к аудитории площадки.