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Роскомнадзор уточнил ограничения в отношении Twitter

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Замедление трафика соцсети Twitter не повлияет на передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент, сообщил 10 марта заместитель главы Росокмнадзора Вадим Субботин.

«С сегодняшнего дня нами приняты меры централизованного управления в виде замедления скорости интернет-сервиса. <...> Механизм замедления будет действовать в отношении передачи фото и видео изображений и не ограничивать передачу текстовых сообщений», — сказал Субботин в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом, пояснил он, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями — в этой ситуации Роскомнадзор действовал исходя из минимизации неудобств для пользователей соцсети.

Ранее в среду в РКН сообщили, что с 10 марта приняты меры по первичному замедлению скорости работы Twitter из-за того, что платформа не удалила вовремя контент, запрещенный на территории России. Замедление произойдет на 100% мобильных и 50% стационарных устройств и будет продолжаться, пока деструктивная информация не будет полностью блокирована соцсетью.

При этом, по словам главы Роскомнадзора, у ведомства есть юридические основания для полной блокировки Twitter, однако пока эти меры не применяются.

Такие меры регулятор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и к настоящему времени до сих пор не удален. Например, в социальной сети есть публикации, склоняющие несовершеннолетних к самоубийству, детская порнография и информация об использовании наркотиков, пишет «Газета.ру».

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления РКН интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном правонарушении штраф вырастет до одной десятой общего размера суммы годовой выручки компании.

Новость дополняется.

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