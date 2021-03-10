В РКН заявили о наличии оснований для полной блокировки Twitter

Роскомнадзор (РКН) обладает юридическими основаниями, позволяющими полностью заблокировать социальную сеть Twitter, однако пока эти меры не применяются. Об этом 10 марта заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось. <…> Юридические основания для блокировки есть, но мы пока такие меры не принимаем», — цитирует «Интерфакс» Субботина.

Также Субботин отметил, что замедление работы может грозить и другим сайтам, которые не будут соблюдать российское законодательство.

Ранее в этот день Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств.

Такие меры Роскомнадзор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и на данное время до сих пор не удален. В частности, в социальной сети размещены публикации, склоняющие несовершеннолетних к самоубийству, детская порнография и информация об использовании наркотических средств.

Ранее, 25 февраля, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.